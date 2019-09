MOZ

Neißemünde Brandstiftung in Neißemünde hat am Sonnabend offenbar dazu geführt, dass in einer Lagerhalle beim Sportplatz ein Feuer ausgebrochen war. Aufgrund eines Zeugenanrufs gegen 13.45 Uhr rückte die Feuerwehr schnell an und konnte nach Angaben der Polizei einen größeren Schaden verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben zwei Jugendliche in einer Lagerhalle aufgeschichtetes Holz in Brand gesetzt und sind anschließend mit einem Moped geflüchtet.