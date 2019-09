MOZ

Rheinsberg Ein 35-Jähriger hat sich beim Versuch, eine Bedienung anzugreifen, verletzt. Der Mann betrat am Samstagabend eine Kneipe an der Berliner Straße in Rheinsberg. Weil er offene Rechnungen hatte und betrunken war, wurde er nicht bedient. Daraufhin schnappte er sich einen Barhocker und ging auf die Bedienung los. Ein 47-jähriger Gast versetzte dem Angreifer einen Stoß. Dieser stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Er kam verletzt ins Krankenhaus.