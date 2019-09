MOZ

Neuruppin Eine Zehnjährige hat sich am Sonnabend bei einem Unfall leicht verletzt. Das Mädchen fuhr gegen 18.20 Uhr mit ihrem Rad entlang der Neuruppiner Hermann-Matern-Straße. Als es zwischen zwei parkenden Autos auf die Fahrbahn fuhr, konnte ein 47-Jährtiger Autofahrer seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich leicht am Bein. Am Fahrrad und am Auto entstanden nur geringe Schäden.