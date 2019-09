MOZ

Kyritz Bei einem Brand in einem Schuppen sind in einer Kyritzer Gartenanlage 30 Stück Federvieh verendet. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen gegen 15.40 Uhr aus. Die Flammen griffen auf zwei weitere Schuppen auf einem Nachbargrundstück über. In einem dieser Schuppen befanden sich Hühner, die aber in Sicherheit gebracht werden konnten. 29 Feuerwehrleute aus Kyritz und umliegenden Wehren löschten den Brand. Der Schaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt.