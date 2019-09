DPA

Frankfurt/Main (dpa) Ante Rebic steht vor einem Wechsel zum italienischen Topclub AC Mailand. Der 25 Jahre alte Stürmer stand auf eigenen Wunsch nicht mehr im Kader der Hessen für das Bundesliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.

"Ich kann bestätigen, dass wir in Verhandlungen sind", sagte Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky. Ob es sich um den AC Mailand handelt, wollte er aber nicht sagen. "So lange nicht alles geklärt ist, werde ich den Verein nicht in der Öffentlichkeit nennen."

Rebic soll sich nach Berichten mehrerer Medien vor dem Anpfiff schon vom Team verabschiedet haben. Die Ablösesumme soll etwa 40 Millionen Euro betragen. Rebic war im Sommer 2016 zunächst für ein Jahr vom AC Florenz auf Leihbasis zur Eintracht gekommen. 2017 verpflichteten ihn die Hessen dann für rund zwei Millionen Euro fest. Für die Frankfurter bestritt der kroatische Vize-Weltmeister insgesamt 100 Pflichtspiele, in denen er 25 Tore erzielte.

Noch seien einige Details offen. "Es sind noch viele Wenn und Abers. Alle Konstellationen müssen passen, es geht nicht nur um Geld", erklärte Bobic. Er kündigte an, dass die Eintracht auch noch einen Spieler holen werde, sollte der Rebic-Transfer über die Bühne gehen.

Den Abgang von Rebic habe er so "nicht mehr eingeplant. Die letzten zwei Tage ist noch mal richtig Dynamik reingekommen. Aber ich kann noch nichts garantieren, bis zu letzten Sekunde können auch noch Dinge kaputt gehen", sagte Bobic.

Bobic würde sich freuen, wenn Rebic bei den Hessen bleibt. "Am Ende des Tages sind wir glücklich, wenn er hier bleibt und es nicht funktioniert. Aber genauso, wenn die Konstellation funktioniert", sagte der 47-Jährige.