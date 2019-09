MOZ

Oberhavel (MOZ) In Oberhavel standen heute sowohl die Landtagswahlen als auch vier Bürgermeisterwahlen auf dem Programm. Wir haben für Sie ab 18 Uhr alle Hochrechnungen, Ergebnisse, Reaktionen und mehr in unserem Liveticker.

+++ 19.05 Uhr: Zwischenergebnis aus Oberhavel +++

131 von 301 Wahlbezirken in Oberhavel sind ausgezählt. Derzeit sieht es wie folgt aus:

+++ 19.03 Uhr: Tendenz bei Fehrbelliner Bürgermeisterwahl +++

Bei der Bürgermeisterwahl in Fehrbellin sind mittlerweile drei von 21 Stimmbezirken ausgezählt. Nach derzeitigem Stand käme Matthias Perschall (SPD) mit 51,1 auf eine absolute Mehrheit vor Einzelbewerber Sven Bellin mit 28,6 Prozent sowie vor Mathias Trypke (Linke), der auf 20,3 Prozent der Stimmen kommt.

+++ 19.01 Uhr: "Wahlbeobachter" in Gransee +++

Im Granseer Wahllokal in der Amtsverwaltung hat sich kurz vor 18 Uhr ein „Wahlbeobachter“ eingefunden: Tobias Zienert aus Gransee will die Auszählung mitverfolgen, weil bei der Kommunalwahl am 26. Mai im Landkreis Oder-Spree Stimmen für die AfD bewusst den Grünen zugeschlagen worden sein sollen. Da die Stimmenauszählung generell öffentlich ist, darf Zienert selbstverständlich bleiben. Einer Partei gehöre er nicht an, sagte er. Die Wahlbeteiligung in dem Wahllokal in der Amtsverwaltung lag bei 46 Prozent, zuzüglich 168 Briefwähler. Das Interesse an der Briefwahl war laut Wahlleiter Andreas Much „leicht höher“ als bei den Kommunalwahlen im Mai. „Es war eine absolut ruhige Wahl“, so Much. Die Wahlbeteiligung war nach seiner ersten Einschätzung „eher nicht ganz so gut“.

+++ 18.55 Uhr: Noack ist in Hennigsdorf "guter Dinge" +++

"Ich bin guter Dinge", sagt Andreas Noack. Er liegt im Wahlkreis 7 mit 29,2% knapp vor Buchberger (AfD). "Ich denke, die großen Stimmbezirke folgen erst noch, insbesondere Hennigsdorf und Velten. Da rechne ich mit deutlich besseren Ergebnissen. Das Zwischenergebnis ist über dem Landesergebnis derzeit. Ich denke, dass unser Wahlkreis immer ein starker Wahlkreis für die SPD war. Das scheint sich auch bei dieser Wahl zu bestätigen." Ob ihm ein Stein vom herzen gefallen ist aufgrund der vorherigen Wahlprognosen? "Beim Landesergebnis ja, was die Prognose betrifft. Für mich persönlich hatte ich vor der Auszählung zumindest den Eindruck und den Wunsch, vorn zu liegen."

+++ 18.51 Uhr: Schnell der Blick nach Ostprignitz-Ruppin +++

Im Wahlkreis III liefern sich nach Auszählung von 30 von 116 Wahlbezirken Dr. Ulrike Liedtke (SPD) und Sven Deter (CDU) mit jeweils 23,1 Prozent ein Kopf-an-Kopfrennen hinter der Führenden Gabriele Köhler (AfD), die derzeit 24,3 Prozent der Stimmen verbuchen kann. Im Wahlbezirk IV sind jetzt rund ein Drittel der 96 Wahllokale ausgezählt. Derzeit liegt Katja Poschmann (SPD) mit 25,36 Prozent knapp vor Kai Berger von der AfD. Im Wahlbezirk III rund um Neuruppin sind mittlerweile mit 63 mehr als die Hälfte der 116 Wahlbezirke ausgezählt. Dabei hat es einen Führungswechsel gegeben: Vorn liegt jetzt Dr. Ulrike Liedtke mit 24 Prozent vor Gabriele Köhler (AfD), die nur noch auf 21,7 Prozent der Stimmen kommt und Sven Deter (CDU) mit 20,7 Prozent.

Von der Bürgermeisterwahl in Fehrbellin liegen die ersten Zahlen vor: So liegt Matthias Perschall (SPD) mit 48,4 Prozent vor Einzelbewerber Sven Bellin mit 36,1 Prozent sowie vor Mathias Trypke, der auf 15,6 Prozent der Stimmen kommt.

+++ 18.47 Uhr: Björn Lüttmann (SPD) äußert sich im Video +++

+++ 18.43 Uhr: AfD liegt im Altkreis Gransee vorne +++

Im Altkreis Gransee sind bereits 39 von 108 Wahllokalen ausgezählt. Dort liegt die AfD sowohl bei den Erststimmen (25,5 Prozent vorn) als auch bei den Zweitstimmen (26,9) vorn. Bliebe es dabei, würde Sabine Bartel das Direktmandat holen. Karsten Peter Schröder von der SPD liegt aktuell mit 20,9 Prozent der Stimmen auf Platz 2. Bei den Zweitstimmen schneiden die Sozialdemokraten im Nordkreis mit 24,8 Prozent zurzeit etwas besser ab.

+++ 18.41 Uhr: Noack und Buchberger im Wahlkreis 7 vorn +++

Im Wahlkreis 7 (Hennigsdorf, Velten, Kremmen, Oberkrämer, Löwenberger) Land können sich nach der Auszählung der ersten Wahllokale Andreas Noack (SPD) und Dietmar Buchberger (AfD) berichtigte Hoffnungen auf das Direktmandat machen. Noch liegt mit knapp 29 Prozent der Stimmen knapp vor Buchberger (26,5). Frank Bommert von der CDU kommt mit auf 15 % auf Platz 3.

+++ 18.38 Uhr: Enttäuschung bei der Linken in Oberhavel +++

Gerrit Große (Linke): "Unser Ergebnis ist dramatisch. Es herrscht große Enttäuschung, Ratlosigkeit und Unverständnis, gerade über das Oberhavel-Ergebnis. Hier ist die AfD weitaus stärkste Kraft geworden. Auf der Straße haben wir den hohen Frustrationspegel schon erlebt, der unverständlich ist. Es hat aber funktioniert, dass die AfD nicht auf Zukunft, sondern auf Angst gesetzt hat. Die Stimmen aus dem Lager derjenigen, die nicht Afd haben wollten, sind zur SPD gegangen. Eine Regierungsbildung wird schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Grünen auf eine CDU einlassen, die auch abgestraft wurde."

+++ 18.33 Uhr: Blick in den Nachbarkreis - wie wurde in OPR gewählt? +++

In Neuruppin haben im Wahllokal 4 die Wahlhelfer mit dem Auszählen der Stimmen begonnen. Rund 380 von 1.000 Wahlberechtigten haben dort laut Wahlleiterin Stefanie Wessel ihre Stimme abgegeben. Weitere zehn Prozent haben die Möglichkeit der Briefwahl genutzt.

Im Wahlkreis III ist der erste von 116 Wahlbezirken ausgezählt. In Vichel (Temnitztal) liegt Gabriele Köhler (AfD) mit 36,4 Prozent vor Wolfgang Freese (Grüne), der 21,2 Prozent der Stimmen bekam. Im Wahlkreis IV liegt nach Auszählung von sechs von 96 Wahlbezirken Kai Berger (AfD) mit 27,30 Prozent vor Dieter Dombrowski (CDU) mit 23,54 Prozent und Katja Poschmann (SPD) mit 22,71 Prozent. Im Wahlkreis II liegt nach Auszählung von 24 von 251 Wahlbezirken Katrin Lange (SPD) mit 27,42 Prozent vor Dr. Arnd Heymann (AfD), der auf 23,03 Prozent kommt sowie Dr. Jan Lars Redmann (CDU), der derzeit 21,83 Prozent der Stimmen verbuchen kann.

+++ 18.31 Uhr: Hennigsdorfs Bürgermeister: "Ergebnis beruhigt mich" +++

Eine erste Reaktion erreicht uns von Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günter (SPD): "Offensichtlich scheint es so zu sein, dass die SPD deutlich die stärkste Fraktion wird. Die Verluste sind natürlich bitter. Wir hätten alle nach den Umfragen aber Schlimmeres erwartet. Wichtig ist, dass die SPD vorne ist. Das Ergebnis beruhigt mich. Nun wollen wir möglichst noch alle Direktmandate gewinnen. Am Herzen liegt mir natürlich insbesondere der Wahlkreis 7, damit wir eine starke Stimme für Hennigsdorf haben. Bei der Frage nach der künftigen Koalition wird es wahrscheinlich rechnerisch nicht viele Möglichkeiten geben. Es wäre wichtig, dass die neue Regierung zwei Dinge tut. Den Kommunen muss zugetraut werden, Sachen eigenständig regeln zu können. Und als jemand, der aus einem Industriestandort kommt, wünsche ich mir, dass die Grundvoraussetzungen für die Industrie, die im globalen Wettbewerb steht, deutlich positiver gestaltet werden."

+++ 18.29 Uhr: Erste Hochrechnungen sind da +++

Nun sind auch die ersten Hochrechnungen da. Sie sehen, ähnlich wie die bsiherigen Prognosen, wie folgt aus:

SPD 27,2% ; CDU 15,3% ; Linke 11,0% ; AfD 22,7% ; Grüne 10,2% ; BVB/FW 5,0% ; FDP 4,8% ; Sonstige 3,8%

+++ 18.23 Uhr: Erste Wahllokale in Oberhavel ausgezählt +++

Die ersten Wahllokale in Oberhavel sind bereits ausgezählt. So sieht es derzeit nach 4 von 301 Wahlbezirken aus:

+++ 18.08 Uhr: Jubel bei der Oberhaveler SPD +++

Der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann kann es kaum fassen: Mit dem Ergebnis für seine Partei hatte er nicht gerechnet. „Die Leute wollten Woidke.“ Sein Verbleib im Landtag scheint gesichert.

+++ 18.06 Uhr: SPD und CDU mit Verlusten, AfD gewinnt Stimmen +++

Auch wenn die Sozialdemokraten offenbar Wahlsieger sind, so haben sie doch viele Stimmen im Vergleich zu 2014 verloren. Deutlich hinzugewonnen hat, wie im Vorfeld zu erwarten war, die AfD. Die Alternative für Deutschland ist zweitstärkste Partei, vor der CDU, den Linken und den Grünen.

+++ 18.00 Uhr: Erste Prognose +++

Kaum schlägt die Kirchturmuhr 18 Uhr, flimmern die ersten Prognosen über die Bildschirme. Und es sieht so aus, als ob die SPD Wahlsieger sein könnte - und es könnte wohl auch für Rot-Rot-Grün reichen. Hier im Überblick:

SPD 27,5% ; CDU 15,5% ; AfD 22,5% ; Grüne 10,0% ; Die Linke 11,0% ; FDP 4,8% ; BVB/FW 5,0% ; andere Parteien 3,7%

+++ 17.57 Uhr: Wahllokale schließen in wenigen Minuten +++

Die Wahlbeteiligung ist heute wesentlich höher als noch bei den letzten Landtagswahlen. Und noch bleiben ein paar Minuten Zeit, die Kreuzchen zu machen.

+++ 17.51 Uhr: Blick in den Nachbarkreis +++

Bevor in Oberhavel die Wahllokale schließen, blicken wir über den Tellerrand hinaus und schauen in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Dort waren zur Landtagswahl rund 85.000 Wahlberechtigte ab 16 Jahren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gegen 14 Uhr hatten von ihrem Stimmrecht 29,7 Prozent der Bürger im Landkreis Gebrauch gemacht. In Fehrbellin geben die Bürger nicht nur ihre Stimme zur Landtagswahl ab, sondern wählen auch einen neuen Bürgermeister. Drei Kandidaten stehen zur Wahl.

Im Wahlkreis III in Ostprignitz-Ruppin haben um 16 Uhr die Briefwahlvorstände im Oberstufenzentrum in Neuruppin mit vorbereitenden Arbeiten begonnen, berichtet Kreiswahlleiter Dietmar Tripke. Ansonsten laufe alles rund, berichtet er. Rund 1000 Wahlhelfer sind im Einsatz. Insgesamt rechnet Tripke mit einer höheren Wahlbeteiligung als 2014, als nur 42,4 Prozent der Bürger aus Ostprignitz-Ruppin ihre Stimme abgaben.