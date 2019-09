Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) So gut ausgeleuchtet war die Friedenskirche selten. Die Scheinwerfer des ZDF brachten das Innere des Sakralbaus zum Glänzen. Die Kirche bot eine eindrucksvolle Kulisse für den Gottesdienst von der deutsch-polnischen Grenze aus Frankfurt (Oder), der am Sonntag deutschlandweit übertragen wurde. Der Anlass war ein bedrückender. "‘Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen‘ – dieser Satz Adolf Hitlers ist eine der berühmtesten Lügen der Weltgeschichte. Heute vor 80 Jahren hat er diesen Satz gesagt. Die deutsche Wehrmacht hatte da längst mit ihrem Angriff auf Polen begonnen", sagte Heinrich Bedford-Strohm zu Beginn seiner Predigt.

Der bayrische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende fand mahnende Worte zum Weltfriedenstag. Vor mehreren Hundert in Frankfurt und mehreren Hunderttausend an den Bildschirmen verurteilte der ranghöchste Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland "die Geißel des Nationalismus, die so viel Unheil über Europa gebracht hat". Heinrich Bedford-Strohm kritisierte ebenso "Politiker, die mit Slogans wie ‚Deutschland zuerst‘ oder ‚Hol Dir Dein Land zurück‘ auf Stimmenfang gehen. Die uns die Erinnerung an die dunklen Seiten der Deutschen Geschichte als eine Gefährdung der nationalen Identität verkaufen wollen", so Bedford-Strohm. Wo es doch in Wirklichkeit ein Zeichen der Stärke sei, "wenn wir uns auf diesen Teil unserer Geschichte bekennen. Und der Verantwortung, die daraus folgt."

Bereits am Donnerstagnachmittag waren die ersten Übertragungswagen aus Mainz angereist. Bis Sonnabendnachmittag zur Generalprobe war das ZDF-Team dann komplett. Etwa 15 Kollegen seien vor Ort, vom Produktionsleiter über die Kameraleute bis hin zu Tontechnikern, so Pfarrer Stephan Fritz. Er ist der Senderbeauftragte für ZDF-Gottesdienste und für die redaktionellen Abläufe zuständig. "Vor eineinhalb Jahren haben wir angefragt, ob wir am 1. September 2019 einen Gottesdienst aus Frankfurt senden können", erzählt Fritz. Favorit sei zunächst die Marienkirche gewesen. Wegen der aktuellen Fontane-Ausstellung fiel dann die Wahl jedoch auf die älteste Kirche der Stadt, die seit 90 Jahren Friedenskirche heißt.

Zahlreiche Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt beteiligten sich an den Vorbereitungen und dem Gottesdienst. Das bis ins kleinste Detail abgestimmte Programm musste dann am Sonnabend kurzerhand noch einmal um sechs Minuten gekürzt werden, weil es nicht in die 45 Minuten Sendezeit passte, wie Superintendent Frank Schürer-Behrmann während des Warm-ups berichtete. Vom Rotstift betroffen waren Auszüge aus dem Psalm 34 und die Strophe eines Gemeindeliedes. Punkt 9.30 Uhr ging das ZDF auf Sendung. Der Sender zeigte zunächst Schnittbilder aus Frankfurt und Słubice. Von der Brücke, der Oder, der Europauniversität. Aber auch von der zerstörten Stadt im Januar 1945. "Seit 1945 steht die Uhr an unserer Friedenskirche still", erklärte Schürer-Behrmann den Fernsehzuschauern. Seit der Wende habe sich vieles verändert im Verhältnis zwischen beiden Städten. "Eine neue Gemeinschaft wächst, aber sie ist immer noch nicht selbstverständlich."

Im Gottesdienst erzählten FrankfurterInnen, was sie mit dem 1. September 1939 verbinden. Und was sie sich für das Frankfurt der Zukunft wünschen: "Ich träume von einer Stadt, in der es egal ist, ob jemand am Ostufer oder am Westufer geboren ist, in der es sogar egal ist, ob jemand aus dem Norden oder Süden unserer Erde kommt", meinte Pfarrerin Gabriele Neumann. Musikalisch begleitet wurde der ZDF-Gottesdienst von der Kinder- und Jugendkantorei, dem Posaunenchor Frankfurt und Heike Hardt an der Blockflöte.

Bereits am Sonnabend hatte der EKD-Ratsvorsitzende einen Stadtrundgang mit Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal und OB René Wilke unternommen. Am Abend antworteten die drei dann in der Gertraudkirche auf Fragen von Jugendlichen. Es ging um Gott und die Welt. Der bayrische Landesvorsitzende erzählte von der vielfältigen Arbeit an seinen Schreibtischen in München, Hannover und Berlin. Über den Umgang mit Flüchtlingen auf Grundlage "unserer christlichen Grundorientierungen". Oder darüber, was er und seine Kollegen vorhaben, um wieder mehr Jüngere für die Kirche zu begeistern. Von Frankfurt zeigte sich Heinrich Bedford-Strohm begeistert: "Ich habe die Stadt ganz schnell lieben gelernt".