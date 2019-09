Wiebke Wollek

Schwante Zehn Jahre lang war Christian Schulz Schlossherr in Schwante. Der Verkauf des Anwesens im Frühsommer beunruhigte viele Menschen im Ort. Was wird aus dem Schlosspark, der Streuobstwiese und dem Parkweg, den viele täglich als Abkürzung und für einen Spaziergang nutzen? Dass der Park frei zugänglich ist, daran hatte man sich längst gewöhnt. Daher wollen viele nicht akzeptieren, dass mit dem Besitzerwechsel andere, privatere Zeiten anbrechen. Das drückte sich auch am Freitag bei der Einwohnerversammlung in der Vehlefanzer Turnhalle aus. Die sich für die Öffentlichkeit des Parks einsetzende Bürgerinitiative hatte diesen Abend mit einer Unterschriftensammlung erkämpft.

Bürgermeister Peter Leys (BfO) sah sich nun in der Pflicht, vor etwa 150 Interessierten Auskunft über den aktuellen Verhandlungsstand zu geben. Leys ging gleich zu Beginn auf zwei Fragen ein, die er zuletzt häufig gestellt bekommen hatten. "Wir hätten das Schloss zwar selbst erwerben können. Aber bei dieser Investition wäre es ja nicht geblieben", erklärte Leys mit Blick auf die Sanierungs- und Unterhaltungskosten. Die Gemeinde müsse sich in erster Linie auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren, etwa Kindergarten- und Schulplätze zu schaffen."

Besonders verärgert sind viele darüber, dass der Weg durch den Schlosspark verlegt werden soll. "Dieser wäre ja viel länger als der jetzige Weg", beklagte Danilo Fischbach. Leys gab ihm zwar recht, betonte aber, dass der alte Weg im vergangenen Jahrzehnt nie offiziell ein öffentlicher gewesen sei.

Der Neubau des Weges ist Teil eines Kompromisses, den die Verwaltung mit der neuen Eigentümerin Loretta Würtemberger ausgearbeitet hat. Deren Forderung, das öffentliche Nutzungsrecht gänzlich zu löschen, wurde Anfang Juni durch die Gemeindevertreter zunächst abgewendet. Zu den Bedingungen gehört neben dem Wegeneubau auch die Möglichkeit, den Park zweimal im Jahr für Veranstaltungen des Dorfes nutzen zu dürfen. Darüber hinaus soll der Katersteig, der derzeit eher ein Trampelpfad ist, auf Kosten der neuen Eigentümer wiederhergestellt werden.

Zugang zur Streuobstwiese

Was der Kompromissvorschlag aber nicht vorsieht, ist die Erlaubnis der Einwohner, die Streuobstwiese nutzen zu dürfen. "Wenn die Gemeinde auf diesen Zugang verzichtet, reduzieren wir die Möglichkeiten, die wir bisher hatten", beschwerte sich Susanne Spang (SPD). Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) hatte im Vorfeld ebenso argumentiert. Leys hielt dagegen: "Die Streuobstwiese ist voller Hinterlassenschaften von Hunden." Auch die Kita meide die ungepflegte Wiese. Viele Zuhörer sahen das allerdings anders. Es kam der Vorschlag auf, dass im Gegenzug für ein Nutzungsrecht die Wiese auch von der Öffentlichkeit gepflegt werden könnte.Viele Anwesenden zeigten sich nicht unzufrieden mit dem vorliegenden Kompromissvorschlag. Doch noch ist nichts endgültig. Während der Sitzung, am kommenden Donnerstag (Beginn 19 Uhr im Saal der Verwaltung) wollen die Gemeindevertreter über das Nutzungsrecht des Schlossweges und des Parks entscheiden. Der Kompromissvorschlag könnte nochmals heftig diskutiert werden. Uta Hoffmann kündigte an, dass ihre SPD-Fraktion gegen den von der Verwaltung vorgelegten Kompromiss stimmen werde. Der jetzige Lösungsansatz sei eine Farce. Anja Rettschlag, Initiatorin der Bürgerinitiative, appellierte: "Uns bleibt nur dieses eine Mal, um alles zu entscheiden." Dietmar Schünemann (SPD) empfahl allen unzufriedenen Schwantenern, sich vorab nochmals schriftlich an die Abgeordneten zu wenden.

Das Publikum beschäftigte auch die Frage, weshalb die Gemeinde der neuen Eigentümerin überhaupt entgegenkommt. Leys begründete dies damit, dass diese das Schloss sanieren und den Park wiederherstellen will. Bernd Ostwald (CDU) sprach sich für den Kompromiss aus: "Wenn wir uns nicht auf einen solchen einigen, wird das hier das Ende sein. Dann gibt es auch keine Feste mehr im Schlosspark."