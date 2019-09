Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die elfte Auflage der Langen Nacht in Beeskow, der Erlebnis-Shopping-Aktion des Beeskower Mittelstandes, hat wohl sämtliche Rekorde gebrochen. Die Nacht war so heiß wie nie, hatte so viele Besucher wie nie, es wurde getanzt wie nie, gefeiert wie nie. Roland Kaiser-Double Steffen Heidrich konnte es kaum fassen, dass nicht nur der Platz vor dem Autohaus Kuhnt, das ihn in die Stadt geholt hatte, voll war, sondern noch die ganze Breite Straße bis zum Herrenausstatter Krumnow. Und das weit nach 23 Uhr, als die Geschäfte schon geschlossen hatten, die ersten Stände abgebaut wurden. Sechs erlebnisreiche Stunden lagen da hinter den meisten Beeskowern und den vielen auswärtigen Gästen. Sie hatten Alphornbläser in St. Marien erlebt, mit einem fruchtigen Cocktail im Innenhof der Villa Rosengarten gesessen und sich das Schwein vom Spieß schmecken lassen, das vor dem Electronikfachgeschäft Baumann serviert wurde. Bei der Krumnow-Party gab es vor allem elektronische Musik, zwischendurch die Hits von Ronni Romantig. Die Beeskower Gymnasiasten verkauften vor der Buchhandlung Zweigart ihr Fontane-Kartenspiel, vor der Spree-Apotheke, in der man den selbstgemachten Bitterorangen-Likör Spree-Pomeranze verkosten konnte, zelebrierten die Kummersdorfer Griller ihr Können. Vor dem Rathaus klingelte es nach so manchem kräftigen Hau-den-Lukas-Hammerschlag. Die Kinder freuten sich über kleine Preise, die es gab, wenn sie kräftig am Glücksrad gedreht hatten, Rostyslav Voronko begrüßte viele Besucher in seinem Kunstatelier. Und vor allem viele Jugendliche Besucher hatten auch nach den Roland-Kaiser-Hits noch nicht genug und feierten im Club Treibstoff weiter. Mehr als 60 Ladeninhaber, Dienstleister und Gastronomen beteiligten sich an dem am Ende perfekten Fest, zu dem der Mittelstandsverein und die Stadt gemeinsam eingeladen hatten.