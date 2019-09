Sandra Euent

Havelland (MOZ) Neben der Landtagswahl durften die Wähler in Brieselang, Schönwalde-Glien und Ketzin/Havel auch über einen neuen Bürgermeister abstimmten.

In Ketzin/Havel konnte der amtierende Bürgermeister Bernd Lücl (FDP) das Duell gegen Rainer Demmin (parteilos) klar gewinnen. Mit 80,09 Prozent der Stimmen kann Lück in seine nächste, die dritte, Amtszeit gehen. Die Wahlbeteiligung lag in Ketzin bei 60,3 Prozent.

In Schönwalde-Glien konnte Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) sein Ergebnis aus 2011 sogar leicht verbessern. Wurde er vor acht Jahren noch mit 55,84 Prozent gewählt, sind es 2019 sogar 57,7 Prozent. Damit lässt er seine Mitbewerber Karl-Heinz Kordt (B’90/Grüne) mit 24,3 Prozent und Michael Rhein (AfD) mit 18 Prozent hinter sich. Da Ohme die Mindeststimmanzahl von 1.246 Stimmen überschritten und mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen hat, ist keine Stichwahl nötig und Bodo Oehme ist der neue und alte Schönwalder Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,4 Prozent.

Für Brieselang lag bis 21.20 Uhr noch kein Ergebnis vor. Dieses wird nachgereicht.