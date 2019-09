Friederike Kersten

Velten Ein Sommer ohne das sich langsam zur Tradition entwickelnde Open-Air-Konzert des Orchesters Ronny Heinrich auf dem Veltener Museumshof ist zumindest für Oberhavels Musikfreunde mittlerweile in Velten kaum denkbar. Und zur fünften Ausgabe konnte Heinrich zufrieden, fast zu zufrieden sein: Es war eine tropisch warme Nacht.

Die Musiker und Musikerinnen verzauberten am Sonnabend das Publikum mit eingängigen Klassikern wie "Meine Lippen, sie küssen so heiß" oder dem aus dem 1956 aufgeführten Film "Bonjour Kathrin" bekannten Song "Steig in das Traumboot der Liebe". Natürlich durften auch Interpretationen der Legende Frank Sinatra nicht fehlen, die Ronny Heinrich höchstpersönlich vortrug. Bei einem Berlin-Medley mit bekannten Liedern über die und aus der Hauptstadt schunkelte und sang das ganze Publikum mit.

Traditionell wird zu Beginn des Benefiz-Konzerts vom Schirmherren, dem Rotary-Club Hennigsdorf/Oranienburg, ein Spendencheck übergeben, dessen Geld aus dem Kartenverkauf stammt. In diesem Jahr kamen dabei 1 800 Euro zusammen. Rotary-Präsident Matthias Platen holte dafür Udo Arndt, den Vorsitzenden der Stiftung Museumsstandort Velten, auf die Bühne. "Nachdem wir in den vergangenen Jahren beispielsweise für die Betroffenen des Starkregens in Leegebruch gespendet haben, soll die Spende in diesem Jahr hier im Hause bleiben", versicherte Platen. Die an das Ofenmuseum gegangene Ofenfabrik Schmidt, Lehmann & Co. müsse umfassend saniert werden. Es gelte, allein 50 Fenster auszutauschen, jedes davon koste 1 800 Euro. Mit der Spender der Rotarier und ihrer Konzertgäste ist immerhin schon ein Fenster gesichert.

Und das Orchester dankte für die generösen Spenden. Drei Stunden ließ es mit seiner Kunst die Gäste im musikalischen Genuss schwelgen. Neben Ronny Heinrich selbst und seinem Orchester standen außerdem Julia Domke, Solistin an der Komischen Oper Berlin, Eric Fennell, der schon "Rodolfo" an der New York City Opera performte, sowie Grease-Sternchen Adrian Burri auf der Bühne. Ob als Solo oder im Duett: Sie sangen sich einmal durch die Musikwelt. Als Eric Fennell zum großen emotionalen Höhepunkt den Westside-Klassiker "You Raise me up" anstimmte, spürte wohl auch der letzte Zuschauer eine Gänsehaut. Ein begeistertes Raunen ging durchs Publikum, als der letztmalig gesungene Refrain mit einem kleinen Feuerwerk untermalt wurde.

Der Erfolg des Konzerts war wieder einmal auch eine Heinrische Familienleistung. Tochter Juliane, die den Abend moderierte, sang gemeinsam mit ihrem Vater "Steig in das Traumboot der Liebe”, wobei die beiden zwischenzeitlich sogar schunkelnd über die Bühne tanzten. Mutter und Ehegattin Kathrin spielte währenddessen die erste Geige. Dass sie nach Udo Jürgens’ "Was wirklich wichtig ist", von ihrem Mann mit einem Blumenstrauß geehrt wurde, konnte dieser schnell erklären: "Wir haben heute unseren 35. Hochzeitstag.” Einen größeren Applaus dürfte sie in den 35 Ehejahren noch nicht erlebt haben.

Mit tosendem Beifall endete um 22 Uhr das Konzert, das nicht nur die Musiker an ihren Instrumenten und die Interpreten schwitzen ließ. Und die tropische Nacht war noch längst nicht zu Ende.