Matthias Haack

Schönberg (moz) Auch Mandy Hüsemann mit Carl Herrmann, Andreas Hollberg mit Levkoi und Martin Riedel mit Conaldo waren am Sonntagabend zum einen fehlerfrei in ihren Umläufen geblieben. Zum anderen legten sie die schnellste Zeit aller zwölf Starter hin. Damit war die Siegerrunde im M-Springen erreicht. Alle blieben darin ohne Abwurf, demnach entschied wiederum die Zeit. Riedel verpasste mit 47,54 Sekunden den Podestrang. Hollberg war fünf Sekunden schneller. Das reichte dennoch nicht zu Silber. Mandy Hüsemann kam mit 41,60 Sekunden aus dem verkürzten Parcours. Sie musste aber auf den letzten Starter warten. Dank eines Höllentempos blieb Wolfgang Schäl als einziger unter 40 Sekunden.

Dörte Mießner vom Reitverein Schönberg konnte es kaum fassen, dass "so viele zu uns gekommen sind. Ganz ehrlich: Ich hätte angesichts der hohen Temperatur mein Pferd nicht verladen." 700 Starts zählte der RV Schönberg. Seine Chefin: "Der Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass in Münchehofe ein anderes Turnier für die höheren Klassen stattfand. Wir sind total zufrieden. Wenn wir an die vielen Kinder denken, überrascht uns das starke Teilnehmerfeld sehr." Sogar von international ging es zu: Eine gebürtige Polin sattelte an beiden Tagen. Ein Interview mit ihr folgt in einer der nächsten Ausgaben. Und noch etwas zauberte Stolz ins Gesicht der Schönbergerin: Am Dressurviereck standen so viele Eltern, Geschwister und Angehörige wie noch nie.

Zumal das Team um Dörte Mießner in diesem Jahr das Turnier in den August verlegen musste. Dazu "waren wir gezwungen, weil ein Teil der Kampfrichter am angestammten Termin nicht bei uns eingesetzt werden kann". Es geht zum Bundeschampionat nach Warendorf/Westfalen. "Dort sind unsere Richter Zuschauer." Die Turnierchefin berichtete von mehreren Stürzen beim Zweitage-Event. Allerdings seien diese glimpflich verlaufen.

Schon während des letzten Springens saßen die Schönberger zusammen. Brainstorming. "Es gibt immer was zu verbessern", so Dörte Mießner. Der Termin fürs nächste Jahr ist das erste Ergebnis: 12./13. September.