Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Um 18.03 Uhr schaute ein junger Mann in das im Veranstaltungsraum der Beeskower Bibliothek eingerichtete Wahllokal. Da war die Wahlurne bereits geöffnet, sortierte die rein weibliche Mannschaft der Wahlhelfer die abgegebenen Stimmzettel. "Die Wahl ist vorbei", schallte es dem jungen Mann entgegen. "Schade. Dann muss die Politik wohl ohne meine Stimme auskommen", sprach er mehr zu sich und zog von dannen. Großes Interesse, die Auszählung zu verfolgen, hatte er wie die meisten anderen Wähler nicht. Die Wahlhelfer in der Bibliothek blieben unter sich.

Die Auszählung an sich gestaltete sich relativ einfach. Die wenigen ungültigen Wahlscheine wurden aussortiert, dann wurde in zwei Stapel getrennt. Auf einen kamen Stimmzettel, bei denen der Wähler Erst- und Zweitstimme für die selbe Liste gegeben hatte. Der zweite, kleinere Stapel, enthielt die Unterlagen, bei denen der Wähler verschiedene Listen gewählt hatte. Dann wurden die Stimmzahlen erfasst.

Im Ergebnis ist es so, dass von den vier Wahlkreisen, die den Landkreis Oder-Spree berühren, zwei an die AfD gehen. Rolf-Peter Hooge gewinnt den Wahlkreis 30, zu dem die Städte Fürstenwalde und Beeskow, die Gemeinden Grünheide und Rietz-Neuendorf sowie das Amt Odervorland gehören. Im Wahlkreis 29 hat Kathleen Muxel das Direktmandat gewonnen. Die AfD-Kandidaten wohnt in Grünheide. Ihr Sieg im Wahlkreis bedeutet, dass der bisherige CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Gliese ausscheidet. Er folgt im Wahlkreis zwar auf dem zweiten Platz, steht aber ganz am Ende der Landesliste seiner Partei. Storkow und Tauche, die Ämter Scharmützelsee und Spreenhagen werden wie Königs Wusterhausen aus dem Nachbarkeis Dahme-Spreewald (WK 27) in Potsdam künftig von Ludwig Scheetz vertreten. Der SPD-Kandidat setzte sich deutlich gegen den AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz durch. Im Wahlkreis 31, der den Randberliner Bereich des Kreises (Erkner, Woltersdorf, Schöneiche) und Gemeinden aus Märkisch Oderland umfasst, verteidigte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) sein Mandat vor der AfD-Kandidatin Ute Bienia-Habrich.

Im Wahlkreis 28, zu dem unter anderem das Amt Oberspreewald/Lieberose gehört, hat ebenfalls der AfD-Kandidat das Direktmandat gewonnen. Hans-Christoph Berndt lag am Ende klar vor dem SPD-Mann Sascha Philipp.

Stichwahl nicht nötig

Auch die Bürgermeisterwahlen in Storkow waren schnell ausgezählt. SPD-Amtsinhaberin Cornelia Ludwig-Schulze hat sich mit 58 Prozent der Stimmen bereits im 1. Wahlgang durchgesetzt und kann die Amtsgeschäfte für acht weitere Jahre führen. Ihre Herausforderin Christina Gericke von der Freien Wählergemeinschaft landete bei 30,2 Prozent. Der AfD-Kandidat Uwe Woweries, der in Neuzelle wohnt, kam am Ende auf 11,8 Prozent der Stimmen und blieb damit weit unter dem Ergebnis, das seine Partei bei den Landtagswahlen in Storkow erreichte.

Die Wahlen selbst sind im Landkreis ruhig verlaufen. Irgendwelche besonderen Auffälligkeiten wurden bis gestern Abend nicht bekannt.