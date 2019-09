Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es donnerte und grollte in Eisenhüttenstadt, als bereits mehr als 50 Prozent der 84 Wahlbezirke im Wahlkreis 29 in Oder-Spree ausgezählt waren. Denn da stand ziemlich sicher fest, dass die AfD in Eisenhüttenstadt und den Ämtern Neuzelle, Schlaubetal sowie Brieskow-Finkenheerd und in Friedland entgegen dem Landesergebnis einen Sieg errungen hat – sowohl auf Parteiebene als auch auf Kandidatenebene. "Das ist Horror", erklärte SPD-Direktkandidatin Christiane Barcikowski, als 68 von 84 Wahlbezirken ausgezählt waren. An ein Aufholmanöver glaubte sie da schon nicht mehr.

Zu diesem Zeitpunkt lag die Sozialdemokratin mit gut 21.Prozent der abgegebenen Stimmen auf Platz 3 hinter Kathleen Muxel von der AfD und Andreas Gliese von der CDU. Auf Platz vier Mirko Böhnisch von den Linken. Er war angetreten, um das Erbe seiner Mutter Helga Böhnisch anzutreten. "Leider waren die Fußspuren noch etwas groß für mich. Ich habe das Beste gegeben und danke meinen Wählern. Das Ergebnis aber ist erschreckend", erklärte er. "Was mich vor allem so erschreckt, ist der Fakt, dass Frau Muxel, die nicht mal in der Region wohnt, sondern am Berliner Rand, die meisten Stimmen bekommen hat." Mirko Böhnisch und Christiane Barcikowski hatten das bereits im Wahlkampf immer wieder betont. Vergebens. Beide machen lokalpolitisch weiter, das steht fest. Sie in der Gemeindevertretung, er in der Stadtverordnetenversammlung.

Andreas Gliese (CDU) hatte am Vortag in Aurith bereits vorhergesagt, dass es wohl einen Zweikampf zwischen ihm und Kathleen Muxel geben würde. Am Ende fehlten ihm gut fünf Prozent zum Sieg. Nach fünf Jahren im Landtag ist für den Tierarzt aus Friedland Schluss in Potsdam. Er steht am Ende der Landesliste seiner Partei.

Landkreis ist politisch geteilt

Kathleen Muxel, die Siegerin von der AfD aus Grünheide, äußerte sich vorsichtig optimistisch, als nur noch acht Wahlbezirksergebnisse fehlten. Hat sie mit dem Erfolg gerechnet? Damit dürfe man nie rechnen, erklärte sie. Sie freue sich natürlich. Bezüglich der Kritik daran, dass sie gar nicht im Wahlkreis 29 wohnt, meinte sie: "Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren immer wieder dort. Und es wird auch ein Bürgerbüro im Wahlkreis eröffnet werden." Wo, das könne sie noch nicht sagen, das hänge von der Immobilie ab.

Von den anderen drei Wahlkreisen in Oder-Spree, hat die AfD einen weiteren gewonnen, holt dort ein weiteres Direktmandat. Die SPD liegt in zwei Wahlkreisen vorn und gewinnt ebenfalls zwei Direktmandate.