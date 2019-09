Aileen Hohnstein

Velten Als vor 50 Jahren der Rugbyverein in Velten gegründet wurde, war Burkhard Schirmer mit gerade einmal 19 Jahren die treibende Kraft hinter diesem Vorhaben. Der Veltener, der Mitglied der DDR-Nationalmannschaft war, spielte zwar in Hennigsdorf. Doch er wollte auch in seiner Heimatstadt Velten einen Verein ins Leben rufen. Auch heute noch ist Schirmer dem Rugbyclub verbunden und kümmert sich ums Nachwuchstraining. Was lag da näher, als ihm bei der Grundsteinlegung fürs neue Sozialgebäude des Vereins am Sonnabend eine besondere Rolle zukommen zu lassen: Schirmer versenkte die Grundsteinkapsel, gefüllt mit Urkunden, Zeitungsartikeln und einem Plan fürs neue Gebäude.

Bis zur Grundsteinlegung verzögerten viele Probleme das Projekt, darunter ein Wechsel der Bauplaner und Probleme bei der Fördermittel-Akquirierung. Das nunmehr erklärte Ziel: Anfang 2020 soll das Haus mit Umkleiden, Dusch- und Sanitärbereichen fertig sein. Im Anschluss werden die Außenanlagen gestaltet. Am heutigen Montag wird bereits das Fundament betoniert, in gut zwei Wochen sollen die ersten Mauern hochgezogen werden, schaute Bauplaner Michael Gaida voraus.

Norbert Heidekorn, Vorsitzender des Rugbyclubs, freute sich am Sonnabend darüber, dass endlich der Grundstein gelegt wurde. Das neue Gebäude werde den Sportlern optimale Bedingungen für Training und Spielbetrieb bieten. Er hofft, dass somit auch mehr Nachwuchssportler gewonnen werden können. Das sah auch Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) so: "Mir liegt besonders am Herzen, dass der Sport im Verein gelebt werden kann." Die Rahmenbedingungen dafür sollen durch den Bau des neuen Vereinshauses inklusive Clubraum und Küche noch verbessert werden, damit die Gemeinschaft bei geselligen Runden ebenfalls gelebt werden kann. "Etwa 1,7 Millionen Euro muss die Stadt dafür leisten. Aber das leisten wir gern", sagte Hübner. Etwa jeden dritten investierten Euro erhält die Stadt aus Fördermitteln.