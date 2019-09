Aileen Hohnstein

Kremmen Birnen und Reime – beim Ernte- und Regionalfest im Kremmener Scheunenviertel müssen die Besucher des Festumzuges am Sonnabend nicht lange rätseln, um aufs diesjährige Motto zu kommen. Es lautet, passend zum Fontanejahr, das den 200. Geburtstag des Dichters ehrt: "In Kremmen beginnt die goldene Herbstzeit, Fontanes Birnen leuchten all hier weit und breit". Ein Großteil der Teilnehmer hat sich im Vorfeld mit viel Freude und Detailliebe um die Verzierung der Umzugswagen gekümmert. Da erwacht Theodor Fontanes berühmter Herr von Ribbeck gleich mehrfach zum Leben und winkt den Zuschauern mit freundlichem Lachen und Obst in der Hand zu. An einem Umzugswagen ist gleich die gesamte Ballade von "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" befestigt. Andere haben ganze Birnenbäumchen auf ihre Anhänger gestellt.

Dabei war es in diesem Jahr nicht einfach, dieses Obst auch wirklich als Dekoration einzusetzen. Paul Steinke, der mit seinen acht Jahren zum zweiten Mal mit eigenem Wagen beim Umzug mitmacht, kann davon ein Lied singen. Gemeinsam mit seinem Vater Sebastian Steinke hat er einige Mühen, genügend Birnen zu sammeln. Der Sommer war zu trocken für eine reiche Ernte. Bei der sechsköpfigen Jury kommt der Umzugswagen dennoch sehr gut an – auch in diesem Jahr wird Paul den ersten Platz in seiner Altersklasse einfahren.

Für Familie Mrosedski aus Orion ist es der erste Umzug. Eine Woche hat sie gewerkelt, Brote gebacken und ihre eigene Birnenkönigin Uschi kreiert. Für das Erlebnis mit seinen Kindern lässt Michael Mrosedski vom FC Kremmen sogar ein Punktespiel sausen. Insgesamt machen beim diesjährigen Erntefest wieder mehr Teilnehmer mit. In fünf Kategorien bewertet die Jury 28 Starter, doch alles in allem fahren etwa 40 geschmückte Wagen durchs Scheunenviertel. Die kommen auch aus der Umgebung: aus Schwante, Bärenklau und Staffelde. Das Ponygespann mit dem tierischen Duo Moritz und Johnny vom 14-jährigen Ole Peters aus Gransee ist auch dieses Mal wieder ein Augenfang und transportiert die üppige Erntekrone. "Es ist eine Bereicherung für den Umzug, dass auch Teilnehmer aus Oberkrämer dabei sind und sich die Nachbarorte so sehr einbringen", sagt Michael Stemmler, der im Erntefestkomittee für den Umzug zuständig ist. Mit den Dackeln Lina und Falko machen die Bärenklauer Ortsvorsteherin Gundula Klatt und Ehemann Hagen gleich Werbung für das Bärenklauer Erntefest samt Dackelrennen, das am nächsten Wochenende stattfindet.

Mit dem Erntefest startet in Kremmen auch das Regionalparkfest, das von nun an jährlich an wechselnden Orten im Gebiet der neun Regionalparks veranstaltet werden soll. Durch die Zusammenlegung der Feste und einen Zuschuss durch den Regionalpark Krämer Forst konnte das Festprogramm am Wochenende üppiger ausfallen, unter anderem mit Lasershow und Konzerten.

"Bei den Überlegungen zum ersten Regionalparkfest haben wir uns an Kremmen erinnert, das eine schöne Landschaft und ein traditionelles Erntefest hat", sagt Dirk Jöhling, Vorsitzender des Fördervereins Regionalpark Krämer Forst.