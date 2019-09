Manja Wilde

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Double Check?" Jens Mörsel tippt auf einen Stapel mit Stimmzetteln. Er ist der Wahlvorsteher des Wahllokals im Alte Rathaus am Fürstenwalder Markt. Und er will wissen, ob zwei Wahlhelfer den Stapel kontrolliert und durchgezählt haben, bevor er in seiner Liste vermerkt, dass 40 Wahlberechtigte ihre Erst- und Zweitstimme der SPD gegeben haben. Das Vieraugenprinzip ist Pflicht.

Es ist Sonntag, kurz nach 18 Uhr, die Wahllokale haben gerade geschlossen. Überall im Land schütten Wahlhelfer den Inhalt der Urnen auf Tische, falten Stimmzettel auseinander, ordnen sie zu Haufen, zählen, kontrollieren, zählen und kontrollieren wieder. Im Alten Rathaus haben in den zurückliegenden zehn Stunden 266 von 841 Wahlberechtigten ihre Kreuze gesetzt.

Erst wählen, dann essen

Hartmut Buchs kam kurz vor dem Mittagessen vorbei. "Ich gehe immer wählen", sagt der 62-Jährige, nachdem er den grauen Zettel in die Urne gesteckt hat. "Jetzt gibt es freie Wahlen und man hat die Möglichkeit mitzuentscheiden, da muss man seine Stimme auch abgeben", findet der Fürstenwalder. Am Abend will er den Ausgang der Landtagswahlen im Fernsehen verfolgen.

Im Alten Rathaus sind die Stimmen schnell ausgezählt. Unter den Direktkandidaten liegt Rolf-Peter Hooge (AfD) mit 25,3 Prozent der Stimmen vorn, gefolgt von Stephan Wende (21,5, Die Linke) und Marco Genschmar (20,7, SPD). Im gesamten Stadtgebiet kann sich der AfD-Mann behaupten, Genschmar kommt auf Platz zwei. Im Wahlkreis 30, der die Städte Fürstenwalde und Beeskow, das Amt Odervorland und die Gemeinde Grünheide umfasst, liegt Hooge ebenfalls vorn – dicht gefolgt von Genschmar.

Gegen 20.30 Uhr ist es gewiss: Rolf-Peter Hooge aus Fürstenwalde zieht als Direktkandidat in den Landtag ein. Euphorisch klingt der 67-Jährige am Sonntagabend deshalb nicht. "Positiv" nehme er das Ergebnis auf, sagt der Rentner. Auch eine AfD-Wahlparty gibt es in Fürstenwalde "erst mal" nicht. Statt dessen will Hooge seine Frau zum Essen ausführen – es geht "zum Griechen um die Ecke". Auch wann und wo in Fürstenwalde ein Landtagsabgeordnetenbüro eingerichtet wird, ist offen. Erst mal will der gelernte Facharbeiter für Lagerwirtschaft, der später als Berufskraftfahrer und in der Munitionsentsorgung tätig war, am heutigen Montag nach Potsdam fahren, um sich mit anderen AfD-Kandidaten, "die durchgekommen sind" zu treffen.

Party im Sportlerheim

Im Wahlkreis 31, zu dem Erkner, Woltersdorf, Schöneiche sowie Neuenhagen und Hoppegarten aus dem Landkreis Märkisch-Oderland gehören, liegt Jörg Vogelsänger (SPD) gegen 21.45 Uhr klar vor Ute Bienia Habrich (AfD) und Franziska Schneider (Linke). "Ich freue mich über das Vertrauen", sagte der 55-Jährige gut gelaunt. Mit rund 40 Freunden und Bekannten verfolgte er die Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Sportlerheim in Erkner, in seiner Heimatstadt. Am heutigen Montag wird der Agrarminister Vogelsänger unter anderem die Apfelernte eröffnen. Bei der Zweitstimme, also der Stimme für die Partei, sieht das Verhältnis im Wahlkreis 31 ähnlich aus – SPD vor AfD und Die Linke.

Auch im Wahlkreis 27 kann die SPD das Direktmandat holen: Ludwig Scheetz wird in den Landtag einziehen. Mit gut 27 Prozent der Stimmen (Stand 21.45 Uhr) liegt er deutlich vor Andreas Kalbitz (AfD) und Christian Schroeder (CDU). "Ich freue mich über das Ergebnis, dass es gelungen ist, einen deutlichen Abstand zu Kalbitz zu erreichen", sagte Ludwig Scheetz. Er sei aber nun nicht der, der darum in Feierlaune verfalle. Denn im Wahlkampf hätten etliche Menschen gesagt: "Wir wählen die SPD nicht, weil sie in den letzten fünf Jahren so gut war, sondern, weil ihr die einzige Partei seid, die die AfD schlagen kann", erklärte der 33-Jährige. Den Wahlabend verbrachte Scheetz mit rund 50 Freunden in einem Spätkauf mit Bistro in seiner Heimatstadt Königs Wusterhausen, wo er seit elf Jahren in der Stadtverordnetenversammlung mitwirkt. Der Wahlkreis 27 umfasst auch die Ämter Scharmützelsee und Spreenhagen, Storkow und Tauche.

Im Wahlkreis 29, dem die Städte Eisenhüttenstadt und Friedland angehören, holt Kathleen Muxel (AfD) das Direktmandat. Sie wohnt in Grünheide und gehört dort auch der Gemeindevertretung an.