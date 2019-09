Tilman Trebs, Stefan Zwahr

Oberhavel (MOZ) Die SPD bleibt nach den Landtagswahlen stärkste Kraft im Landkreis Oberhavel. Nach dem vorläufigen Endergebnis kommt sie auf 26,5 Prozent. Sie verlor aber sechs Prozentpunkte. Die Gewinnerin des Wahlabends ist die AfD, die mit 22,3 Prozent nicht nur ihren Zweitstimmenanteil beinahe verdoppelte, sondern auch erstmals ein Direktmandat in Oberhavel gewann.

Auch die Bündnisgrünen verdoppelten ihr Ergebnis mit 12,4 Prozent fast, mussten den Traum von einem Direktmandat jedoch begraben. Die CDU rutschte von 23,7 auf 16,7 Prozent ab und erlebte vor allem im Nordkreis ein Debakel. Die Linken stürzten in Oberhavel von 17,2 auf 9,4 Prozent ab, verloren auch in ihren eigentlichen Hochburgen und sind nur noch viertstärkste Kraft im Landkreis. Die Wahlbeteiligung lag mit 60,6 Prozent deutlich höher als vor fünf Jahren, als nur 46,2 der Wahlberechtigten in Oberhavel an die Urnen traten.

Ausgerechnet die politisch weitgehend unerfahrene AfD-Kandidatin Sabine Barthel schrieb am Sonntag Geschichte. Mit glatt 24 Prozent der Erststimmen wird sie die erste direkt gewählte AfD-Landtagsabgeordnete in Oberhavel. Von ihrem Erfolg zeigte sich die Versicherungsmaklerin überwältigt – zum Feiern war ihr aber nicht zumute. Aus "Respekt vor den vielen freiwilligen Wahlhelfern" verzichtete sie eine Party und verbrachte den Wahlabend beim Briefwahlvorstand in der Stadtverwaltung Zehdenick: "Das war super spannend", sagte sie am Abend.

Vor fünf Jahren hatte die AfD im Nordkreis nur 7,7 Prozent der Erststimmen geholt. Indirekt geholfen haben dürften ihr im Norden die Bündnisgrünen. Sie hatten im Altkreis Gransee die populäre frühere RBB-Moderatorin Carla Kniestädt ins Rennen geschickt, die das Erststimmenergebnis ihrer Partei im Norden mehr als verdreifachte. Am Ende kam sie auf rund 14 Prozent und zog damit womöglich auch Stimmen, die SPD-Kandidat Karsten Peter Schröder fehlten, um das Direktmandat zu gewinnen. Er schloss mit 20,6 Prozent auf Platz zwei ab. Die CDU stürzte im Norden von 38 auf 18,3 Prozent ab. Vor fünf Jahren hatte Henryk Wichmann dort noch das Direktmandat haushoch gewonnen. Er ist inzwischen Sozialdezernent des Landkreises Uckermark und war nicht wieder angetreten.

In Oranienburg, Liebenwalde und Leegebruch sowie in den S-Bahn-Gemeinden verteidigten die Sozialdemokraten Björn Lüttmann und Inka Gossmann-Reetz ihre Mandate. Die beiden mussten aber Verluste hinnehmen. Im Oranienburger Wahlkreis erlebten die Linken, die mit der Glienickerin Elke Bär ins Rennen gegangen sind, einen rabenschwarzen Tag. Nach zwei gewonnenen Direktmandaten 2004 und 2009 sowie einer knappen Niederlage vor fünf Jahren kam die Partei hier nur noch auf rund zehn Prozent und Platz vier. Die AfD dagegen landete mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Galau auf Platz 2. Die Partei konnte bei den Erststimmen um rund zehn Punkte zulegen. Ob er aber erneut in den Landtag einzieht, blieb bis Redaktionsschluss noch unklar, da sein achter Listenplatz wegen der vielen gewonnenen Direktmandate der AfD womöglich nicht reichen wird. Jubeln durfte bereits bündnisgrüne Heiner Klemp aus Lehnitz, der über die Landesliste seiner Partei in den neuen Landtag einziehen wird. Nicole Walter-Mundt hingegen, die mit einem äußerst engagierten Wahlkampf aufgefallen war, verpasste den Einzug in den Landtag auf Platz 16 der CDU-Landesliste denkbar knapp.

In den S-Bahn-Gemeinden hatte sich die Bündnisgrüne Julia Schmidt Chancen auf das Direktmandat ausgerechnet. Am Ende konnte sie aber weder der SPD-Landtagsabgeordneten Inka Gossmann-Reetz noch dem Christdemokraten Roger Pautz das Wasser reichen. Trotz stattlicher 18 Prozent der Stimmen und damit einer Verdopplung des Wahlergebnisses landete sie auf Platz 3 – knapp vor Daniela Oeynhausen von der AfD. Freuen kann sich aber der Borgsdorfer Thomas von Gizycki, der wohl für die Bündnisgrünen über den zehnten letzten Landeslistenplatz in den Landtag einziehen wird.

In Hennigsdorf, Velten, Kremmen, Oberkrämer und dem Löwenberger Land musste die dort traditionell starke SPD zwar Verluste hinnehmen, wurde ihrer Favoritenrolle aber dennoch gerechnet. Andreas Noack sicherte für die Sozialdemokraten das Direktmandat, spürt nun aber deutlich den Atem der AfD im Rücken. Dietmar Buchberger konnte deren Erststimmenanteil im Wahlkreis glatt verdoppeln und kam mit 24,4 Prozent auf Platz zwar. "Wir haben mehr drauf als Parolen", wandte sich Noack dem politischen Gegner zu und wurde deutlich: "Wir wissen, dass hinter den blauen Fahnen der AfD der braune Sumpf steckt." Klare Worte auch in Richtung CDU: "Wir werden sie genau beobachten." Ausgehend von seinen Erfahrungen als Veltener Kommunalpolitiker, sehe er neuerdings eine Nähe der Christdemokraten zur AfD. Frank Bommert (CDU) verlor zwar deutlich. Der Sommerfelder darf aber mit Platz 4 auf der CDU-Landesliste im Landtag bleiben.

Mehrere Vertreter anderer Parteien sagten, dass sie nun einen Rechtsruck der CDU erwarteten. Bommert hatte seinen Landeschef schon früh vorgeworfen, "mit den Linken ins Bett steigen zu wollen".