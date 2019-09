Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Drei Frauen, dreimal SPD - so sehen die Siegerinnen der Direktmandate in den Wahlkreisen II, III und IV im Landkreis Ostprignitz-Ruppin aus.

Das Ergebnis freue sie sehr, sagte Prof. Dr. Ulrike Liedtke (SPD), die gestern nach einem spannenden Wahlabend erneut das Direktmandat für den Landtag im Wahlkreis III erringen konnte. "Es war knapp, aber das muss man aushalten." Mit 23,6 Prozent der Stimmen konnte sich die Musikwissenschaftlerin gegen Gabriele Köhler (AfD) durchsetzen, die 20 Prozent der Stimmen auf sich vereinte. "Es war klar, dass es ein Kopf-an- Kopf-Rennen geben würde", so Liedtke, die schon während des Wahlkampfes den Stimmungswechsel der Menschen beobachtete hatte. Daher sei sie froh über die breite Unterstützung ihrer Partei im Wahlkampf gewesen. Zuletzt war Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz am Freitag in Neuruppin. "Im Wahlkampf muss man zeigen, was man geleistet hat, was man leisten kann und will."

Ein persönlich anderes Ergebnis hätte sich ihr Gegenkandidat Sven Deter (CDU) gewünscht, der 19,7 Prozent der Wähler in Neuruppin, Fehrbellin, Lindow, Rheinsberg sowie im Amt Temnitz von sich überzeugen konnte. Doch das Wahlergebnis, das deutlich über dem Trend der Landespartei liege, zeige, dass er den richtigen Wahlkampf gemacht habe, so der Mann aus Wulkow. "Ich habe mit meiner Person überzeugt." Nicht zufrieden, aber froh über das Zweitstimmenergebnis, ist auch Wolfgang Freese (Bündnis 90/ Die Grünen), der 16,5 Prozent der Menschen im Wahlkreis III von sich überzeugen konnte. "Mit dem Zweitstimmenergebnis liegen wir sogar über dem Brandenburger Durchschnitt. Das macht stolz." In Neuruppin belegte Freese bei den Erststimmen sogar Rang zwei. Schlimm sei nur das Wahlergebnis der AfD, so Freese am Wahlabend. Ihn ärgert, dass die AfD-Kandidatin Köhler an keiner Podiumsdiskussion teilgenommen habe, so dass man sie und ihre Standpunkte hätte hinterfragen können.

Einen deutlichen Sieg konnte im Wahlkreis II, zu dem neben Teilen der Prignitz auch Wittstock, Heiligengrabe und Kyritz gehören, Katrin Lange (SPD) einfahren, die sich klar mit 29,3 Prozent gegen Dr. Arnd Heymann (AfD) durchsetzen konnte, der nur auf 22,9 Prozent kam. Die 47-jährige Staatssekretärin aus Beveringen zieht damit erstmals in den Landtag ein. Das mache sie stolz, sei aber auch eine große Verantwortung, so Lange, die einen engagierten Wahlkampf geführt hat. "Das ist Aufgabe und Ansporn."

Glückwünsche bekam sie von Jan Lars Redmann (CDU), der im Wahlkreis II nur 20,4 Prozent der Wähler von sich überzeugen konnte, jedoch über Listenplatz neun trotzdem in den Landtag einziehen wird. Er sei enttäuscht über das Wahlergebnis, das ein deutliches Zeichen dafür sei, dass die Menschen taktisch gewählt und ihre Stimme der SPD "geliehen hätten", um die AfD als stärkste Kraft im Land zu verhindern, so Redmann. "Es war spürbar, dass die Stimmung in den letzten zwei Wochen gekippt ist. Lange hatte ich das Gefühl, das Mandat direkt gewinnen zu können." Doch auch so sei die Region nun doppelt im Landtag vertreten, so der Jurist. "Ihr wird mehr Gewicht verliehen."

Einen wahren Wahlkrimi lieferten sich die Direktkandidaten der SPD und der AfD im Wahlkreis IV, zu dem neben dem Havelland auch Wusterhausen und Neustadt gehören: Bis zur Auszählung des letzten Stimmbezirks lagen Katja Poschmann (SPD) und Kai Berger (AfD) hauchdünn beieinander. Mal hatte die SPD die Nase vor, mal die AfD. Um kurz nach 21 Uhr dann das Endergebnis: Katja Poschmann siegt mit 24,95 Prozent vor Berger, der auf 23,98 Prozentpunkte kommt. Ein Unterschied von gerade einmal 251 Stimmen.

"Es war ein spannender Abend", so das Resümee der 39-jährigen Premnitzerin, die mit Berger auch in der Stadtverordnetenversammlung sitzt. "Ich dachte ich muss mich gegen Görke durchsetzen und die AfD ist eher in den Zweitstimmen stark", verrät Poschmann, die erst seit wenigen Jahren politisch aktiv ist, im Hinblick auf ihren prominenten Gegenkandidaten, Finanzminister Christian Görke (Die Linke), der 20,44 Prozent der Wählerstimmen bekam. "Berger trat inhaltlich nicht viel in Erscheinung", berichtet die SPD-Frau.

Der AfD-Mann aus Premnitz freut sich jedoch über das "Wimpernschlagergebnis". "Sensationell"; so sein Fazit. "Ich habe alles gemacht, was möglich war. Wir haben den Nerv der Menschen getroffen und Probleme angesprochen, die andere Parteien vergessen haben", fasst Kai Berger seinen Wahlkampf zusammen. "Ich gönne ihr das, es ist wie ein sportlicher Wettbewerb."