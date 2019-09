Burkhard Keeve

Liebenwalde (MOZ) Die Ackerbürgerstadt machte es am Sonntagabend spannend. Während in Leegebruch, Fürstenberg und im Mühlenbecker Land die Ergebnisse zu den Bürgermeisterwahlen online gut zu verfolgen waren, tauchte in Liebenwalde auch um 20.35 Uhr noch kein Ergebnis auf der Internetseite der Stadt auf. Dabei gab es dort mit Jörn Lehmann (parteilos) nur einen Kandidaten.

Gegen 21.40 Uhr teilte dann Wahlleiterin Martina Schnur dieser Zeitung das vorläufige Wahlergebnis zur Bürgermeisterwahl in Liebenwalde am Telefon mit.

Demnach erhielt der alte und neue Bürgermeister 1 828 Ja-Stimmen und 226 Nein-Stimmen. Das heißt 89 Prozent der Liebenwalder, die ihre Stimme abgegeben haben, haben dem 45-Jährigen das Vertrauen ausgesprochen. Insgesamt gab es 3 728 Wahlberechtigte in Liebenwalde. 2 077 nahmen an der Wahl am Sonntag teil, das sind 55,71 Prozent. Es gab 23 ungültige und 2 054 gültige Stimmen. "Das Quorum wurde erreicht", sagte Martina Schnur. Das endgültige Ergebnis liegt am Montag vor. Jörn Lehmann wird also auch die nächsten acht Jahre die Geschicke der Stadt Liebenwalde leiten und lenken. Lehmann war ohne Gegenkandidaten ins Rennen gegangen. Für ihn war es trotzdem ein spannender Wahlabend, wie er sagt, denn "es ist wichtig zu wissen, wie viel Vertrauen mir die Liebenwalder schenken". Mit 89 Prozent der Stimmen erhielt er deutlichen Zuspruch. "Das freut mich wirklich sehr", sagte Lehmann am Abend. Mit Freunden, der Familie und politischen Weggefährten hatte er den Abend in der Mühlenseeschänke verbracht. "Mein Herz hängt sehr an meiner Heimatstadt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das Beste für Liebenwalde heraushole", sagte Lehmann. Mit dem 1. September beginnt seine dritte Amtszeit.