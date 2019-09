Friedhelm Brennecke

Leegebruch (OGA) Martin Rother (CDU) hat die Bürgermeisterwahl in Leegebruch klar für sich entschieden. Mit 55,8 Prozent und 2 065 Stimmen verwies er seine drei Mitbewerber auf die Plätze. "Das ist wirklich ein Traumergebnis, mit dem ich im Traum nicht gerechnet hätte", sagte der Wahlsieger am Sonntagabend kurz nach 20.30 Uhr, als alle sieben Stimmbezirke ausgezählt waren.

"Das ist aber auch ein Vertrauensbeweis für das gesamte Team im Rathaus und im Bauhof", zeigte sich Rother erleichtert, dass es am 22. September keine Stichwahl geben muss. Dafür danke er allen Wählerinnen und Wählern, sagt er auf der Wahlparty mit Unterstützern und CDU-Parteifreunden im "Eicheneck", wo das Ergebnis tüchtig begossen wurde. Mit 61,9 Prozent erzielte er das beste Resultat im Stimmbezirk I (Rathaus), das schlechteste Ergebnis mit noch immer stolzen 53,3 Prozent im Stimmbezirk IV( Feuerwehrgerätehaus).

Tief enttäuscht von dem Wahlausgang zeigten sich allerdings die drei Mitbewerber. "Natürlich hatte ich mir mehr Stimmen erhofft", sagte Giso Siebert (Linke), der seine Unterstützer zu sich nach Haus eingeladen hatte. Dass er mit seinen Angeboten die Wähler offenbar nicht überzeugen konnte, werde er in den kommenden Tagen näher auszuwerten haben. Ein Grund sei sicher das Klima, das für die Linke bei der vorigen Bürgermeisterwahl, bei der Siebert seinen damaligen Kontrahenten und späteren Bürgermeister Peter Müller in die Stichwahl zwang, wohl besser gewesen sei. Siebert, der der Gemeindevertretung vorsteht und bei der Kommunalwahl am 26. Mai deutlich besserer abgeschnitten hatte, kam auf 23,1 Prozent und 857 Stimmen.

Frank Gierschner (HGBV) freute sich immerhin noch darüber, dass er mit 11,1 Prozent auf Platz drei (410 Stimmern) landete. Vermutlich wäre das Resultat besser ausgefallen, wenn noch mehr Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hätten, vermutet Gierschner. Tatsächlich lag die Wahlbeteiligung mit 64,4 Prozent genau 3,4 Prozentpunkte über der der Kommunalwahl vom 26. Mai. Enttäuschende zehn Prozent (372 Stimmen) entfallen auf Mario Jilg (SPD). "Ich hatte mir nach den vielen Gesprächen mit den Bürgern erhofft, dass sie für meine Themen mehr Bürgernähe, mehr Kultur, für einen Jugendbeirat und einen Seniorenbeauftragen stimmen würden."

Jilg, der der Gemeindevertretung nicht angehört, setzt darauf, dass SPD, Linke und HGBV im Gemeindeparlament künftig enger zusammenarbeiten, um nicht nur das Kapitel Hochwasser und seine Folgen dort behandeln zu müssen, sagte er.

Favorit war natürlich der amtierende Bürgermeister Martin Rother (CDU), der sicher mit seiner Bilanz punkten konnte, die vor allem im Zusammenhang mit dem Thema Hochwasser steht. Rother hat die Entscheidung, als Bürgermeister zu kandidieren, aber erst nach reiflicher Überlegung getroffen. Es war seine erste Kandidatur. Denn das Amt des Rathauschefs übte Rother viereinhalb Jahre lediglich amtierend aus, weil der eigentlich gewählte Bürgermeister Peter Müller krankheitsbedingt ausgefallen war. Jetzt wollte es Rother wissen.

"Das gute Ergebnis ist aber kein Grund überheblich zu werden. Ich weiß um die große Verantwortung für dieses Amt. Ich werde aber auch weiterhin klipp und klar sagen, was ich denke und vorhabe und mir damit nicht nur Freunde machen", so der 47-jährige waschechte Leegebrucher. Vergnügungssteuerpflichtig sei das Amt eines Bürgermeisters ohnehin nicht, so der neue Rathauschef, der weiterhin auf Sacharbeit und nicht Parteipolitik setzen wolle. Sacharbeit stehe auch für Giso Siebert weiterhin im Vordergrund. Dass SPD, Linke und HGBV dabei künftig enger kooperieren könnten, sei denkbar, sagte Siebert.