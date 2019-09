Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Heute habe ich als Rothaariger ein paar graue Haare bekommen", flachste Jan Mutschler nach dem knappsten aller Ergebnisse. Für Frankfurts Cheftrainer war das 1:0 gegen Preussen Eberswalde ein "dreckiger Sieg, den man einfach mal mitnimmt". Schließlich war es für die mit viel Vorschusslorbeeren in die Saison gestarteten Oderstädter der erste Dreier am 3. Spieltag in der höchsten Spielklasse des Landes.

Die Frankfurter begannen druckvoll und kamen zu zahlreichen aussichtsreichen Torabschlüssen. Doch entweder verfehlten sie das Gehäuse knapp oder der starke Eberswalder Torhüter Pawel Kosarzecki rettete in höchster Not. Allein John Lukas Sauer verpasste in der Anfangsphase zweimal mit einem Dropkick die Führung. Die beste Möglichkeit vergab Frankfurts Neuzugang Maik Frühauf, der einen Weitschuss an die Querlatte setzte, auch der anschließende Nachschuss in Form eines Kopfballes von Sandro Henning verfehlte knapp sein Ziel.

Ohne Fortune blieb der 19-Jährige auch, als er nach starker Vorarbeit von Robin Grothe zunächst aus Nahdistanz scheiterte und wenig später einen Seitfallzieher über das Tor setzte. Die Barnimer versuchten ihrerseits, durch schnelle Angriffe in den gegnerischen Strafraum zu gelangen. Doch auch dieses Mittel wurde nicht von Erfolg gekrönt. Die beste Möglichkeit der Gäste, die nun seit acht Jahren auf einen Sieg gegen Frankfurt warten, vergab per Kopfball der Japaner Kohei Suzuki, der im Sommer aus Köln nach Eberswalde kam.

Lawrenz verwandelt sicher

Nach der Pause verflachte die Partie, was auch den tropischen Temperaturen geschuldet war. So musste nach einer guten Stunde ein Handelfmeter als goldener Treffer des Tages herhalten. Nach einem Angriff über den wendigen Marcel Georgi bekam Preussens Innenverteidiger Thorben Schöffel im Sechszehner im Fallen den Ball an die Hand, was nach der neuen Regelauslegung einen Strafstoß nach sich zieht. Sebastian Lawrenz verwandelte scharf und platziert in die rechte Torecke. Henning und der eingewechselte Artur Aniol verpassten es anschließend, die Führung auszubauen. Auf der Gegenseite ließen in der Schlussphase die Gäste-Angreifer Jean-Pierre Dellerue und Kim Schwager zwei hochkarätige Chancen ungenutzt, so dass es bei dem knappen Heimsieg blieb.

Anschließend wurde vor allem über den Elfmeterpfiff diskutiert. "Der Ball hat mich überwiegend an der Brust berührt. Ich sage immer: Wenn es keine Absicht ist, sollte es kein Elfmeter sein. Mit der neuen Beurteilung ist das jetzt leider anders. Aber wenn der Schiri den gibt, muss er auf der anderen Seite auch ein-, zweimal pfeifen", erklärte Schöffel.

Sein Trainer Frank Schwager äußerte sich ähnlich: "Ich spiele seit über 50 Jahren Fußball, aber diese neue Handregel werde ich nie nachvollziehen können. Abgesehen davon finde ich es auch sehr unglücklich, dass hier ein Schiedsrichter angesetzt wurde, der aus der Nähe kommt." Ihm sei im Vorfeld klar gewesen, dass es ein sehr schweres Spiel werden wird. "Das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen. Wenn Frankfurt da seine Chancen nutzt, können wir schon zur Pause heimfahren. Danach wurden wir etwas besser. Insgesamt ist der Sieg ein bisschen glücklich, aber nicht ganz unverdient", meinte der 61-Jährige.

Sein Gegenüber Jan Mutschler verteilte trotz des Erfolges nicht nur lobende Worte: "Was mich ärgert: Du führst und hoffst darauf, dass der Ball schon nicht hinten reingehen wird. Und vorne laufen wir mehrmals mit drei Mann auf den Torwart zu und vergeben. Wir hatten so viele Chancen und auf der anderen Seite auch Glück, dass Eberswalde seine guten Möglichkeiten nicht genutzt hat. Aber ich glaube, dass das Pendel heute in die richtige Richtung geschlagen hat."

Unter den lediglich 110 Zuschauern weilte übrigens auch Damian Schobert. Der Torhüter wechselte im Sommer vom 1. FCF zum BFC Dynamo und steht nun in der Regionalliga zwischen den Pfosten, ist in der Mannschaft des früheren DDR-Serienmeisters gut angekommen. "Zurzeit bin ich allerdings am Außenmeniskus verletzt und werde diese Woche operiert. Danach muss ich vier, fünf Wochen pausieren", sagte der 20-Jährige. Sofern es der Spielplan zulässt, schaut er häufig bei seinem Heimatverein vorbei. "Das ist schon ungewohnt von der Tribüne aus. Aber ich fiebere mit und hoffe natürlich, dass die Jungs aufsteigen", erklärte Schobert. Der Sieg war ein erster Schritt in die richtige Richtung.