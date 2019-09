Wolfgang Gumprich

Zehdenick Vor zwei Jahren feierte die evangelische Kirchengemeinde im Rahmen des Stadtjubiläums ihr Gemeindefest. "Weil‘s so schön war", so Pfarrer Andreas Domke, "wollten wir eine Neuauflage". Und die ist am Sonnabend gelungen. "Weißt du noch…?" hieß das Motto, zu dem die Kirchengemeinde auf den Kirchplatz eingeladen hatte. Nach der Begrüßung durch die Bläser führten Mitglieder der Gemeinde eine Parabel über 700 Jahre Kirche auf.

Pfarrer Domke, der als Hausmeister durch die Parabel auf der Bühne führte, beschrieb die Geschichte als "nicht wahr, sie hätte sich aber so ereignen können". Er wollte die Vielfalt der Kirche quer durch die Jahrhunderte zeigen, das Einschmelzen der Glocken für Kaisers Kanonen, die Pfadfinderbewegung des Wandervogels in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, über die Nazi-Zeit und die Vereinnahme durch die SED, die Kindergärten in den 50ern, der Hippie und die alten SEDler.

Organist mixt Cocktails

Die Zuschauer spendeten viel Beifall, sie hatten sich wegen der tropischen Temperaturen unter das aufgestellte Zelt begeben. Gegen den Durst gab es das Standard-Programm, aber auch alkoholfreie Cocktails, die in dem Kirchenmodell von Organist Benjamin Bouffée kredenzt wurden. Bleiben wir beim Essen: Lange Schlangen und viele "Nachschlag-Holer" standen an, um die afghanisch-pakistanischen Spezialitäten an Salaten, speziellen Reismischungen (mit Rosinen) und Fleischgerichten mit Hühnchen und Rind zu probieren, die Fahim Niazi gekocht hatte. Es gab eine überwältigende Vielfalt an unterschiedlichen Kräutern, die alle selbst gepflückt waren.

"Die Kräuter haben wir im Pfarrhaus gelagert, der Duft hängt noch immer in den Räumen", staunte Domke. Für die Kinder trat ein Clown mit Zaubereien auf. Am Abend wurde auf amerikanische Art Trödel versteigert, der rund 80 Jahre alt sein sollte. Der Erlös kommt der Kirchengemeinde zugute. Ob es eine Tradition wird, alle zwei Jahre ein Gemeindefest zu veranstalten, ließ Pfarrer Domke offen. "Wir werden uns überraschen lassen", sagte er noch vielsagend.