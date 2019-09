Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Weitere acht Jahre wird Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) Fürstenbergs Stadtoberhaupt sein. Er gewann die Abstimmung, die parallel zu den Landtagswahlen abgehalten wurde, mit einer absoluten Mehrheit an Stimmen von 56 Prozent. Philipp zeigte sich froh, dass der "doch recht ruppige Wahlkampf vorüber ist". Er dankte allen Unterstützern.

Abgeschlagen landete Olaf Bechert (CDU) mit 23,4 Prozent hinter ihm. Einzelbewerber Michael Jonas errang 20,7 Prozent. Der überraschend klare Wahlausgang – bei einer vergleichsweise hohen Wahlbeteiligung von 55,3 Prozent – verhindert eine Stichwahl. Wahlverlierer Olaf Bechert bedankte sich in einer ersten Stellungnahme bei all jenen, "die mir in dieser Dreier-Kandidaten-Konstellation das Vertrauen geschenkt haben", erklärte er. Eine erste vorsichtige Einschätzung der Ursachen lege den Schluss nahe, "der CDU-Landestrend schlug wohl auch auf kommunaler Ebene durch", lautet Becherts Fazit am Sonntagabend. Und das "obwohl ich hoffte, dass die Wähler hier deutlich unterscheiden und bisheriges Wirken höher bewerten", so Bechert.

Es sei ihm gleichwohl stets darum gegangen, Sachthemen zu benennen und Probleme zu bewältigen. "Nunmehr habe ich die Hoffnung, dass durch mich erklärte Ziele dennoch in Angriff genommen werden", erklärte Bechert.

Ein für den CDU-Kandidaten bedeutender Nebeneffekt der vergangenen Wochen sei indes, dass "neue Freundschaften entstanden sind", weil die gleichen Ziele verfolgt würden. Seinen verlässlichen Unterstützern wolle er "Danke" sagen, so Bechert.

Die hohe Beteiligung auch an der Wahl eines neuen Bürgermeisters zeichnete sich bereits am Vormittag ab. Schlangen bildeten sich beispielsweise im Rathaus Fürstenberg unmittelbar am Eingang zum großen Sitzungssaal. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, Petra Obst, konnte nur Wähler für Wähler einzeln einlassen.

Angenehmer Nebeneffekt: Der nagelneue Fahrstuhl im Rathaus bestand seinen ersten Großeinsatz und Stresstest, weil unter anderem Rollstuhlfahrer den Sitzungssaal im ersten Stockwerk nur dank des Liftes erreichen konnten, wenn sie ihre Stimme abgeben wollten.

In einigen Ortsteilen war das Bedürfnis, das Stadtoberhaupt zu bestimmen, so groß, dass die ersten Wasserstädter unmittelbar nach Öffnung der Wahllokale eintrafen. "Wir haben bei uns in Fürstenberg in puncto Landtagswahlen auch davon profitiert, dass ein neuer Bürgermeister gewählt wird", merkte Heidi Warnke an, die im Blumenower Wahllokal am Sonntagnachmittag den Hut aufhatte. Dieser Umstand habe doch sehr viele Einwohner mobilisiert.

"Mit einem blauen Auge davon gekommen", so lautet der erste Kommentar zahlreicher Teilnehmer der kleinen, grünen Wahlparty am Sonntagabend bei Paul Dresia in Fürstenberg. Hier ging es vor allem um die Landtagswahlen. Wolfgang Waldorf, der für die SPD vergeblich in den Kommunalwahlkampf zog, feierte ebenso wie die Linke-Kommunalpolitikerin Christine Pensky-Heymann.