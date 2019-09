Simone Weber

Rathenow Komplett erneuert wurde der Sportboden der Spielfläche in der Havellandhalle in Rathenow. Dazu war die Sport- und Veranstaltungshalle seit 20. Mai geschlossen. Am 16. August wurden die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und die Halle in der vergangenen Woche freigegeben.

Nach der Abdichtung wurde der Sportboden auf der Fläche von 1.270 Quadratmeter komplett neu gegossen. Das neue Bodensystem hat eine fugenfreie Oberfläche. Die Spielfläche erlaubt, durch unterschiedliche aufgebrachte Farblinien in einer Gesamtlänge von rund 2.000 Meter, Wettkämpfe in den Sportarten Fuß- und Handball, Volley- und Basketball, sowie Badminton. Die Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 250.000 Euro. Die ausführenden Firmen aus Brandenburg/Havel und dem benachbarten Sachsen-Anhalt haben auch die Wände bis halber Höhe auf einer Gesamtfläche von rund 500 Quadratmetern gereinigt. Ebenso wurden die textilen Prallwände umfangreich gereinigt. Die mobile Tribüne ist grundlegend gewartet und eine zusätzliche Reckanlage installiert worden.

"Die Havellandhalle ist nicht nur für den Vereins-, sondern auch für den Schulsport wichtig", so Bürgermeister Ronald Seeger. "Auch können wieder andere kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden. Lediglich das Inlineskate-Fahren ist auf dem neuen Boden nicht mehr möglich."

Die neue Spielfläche weihten nach der Freigabe gleich die Hortkinder der 3./4. Klasse der Geschwister-Scholl-Schule ein. Ausgelassen wurde Fußball und mit großen Wurfbällen gespielt. Auch Seilspringen war beliebt. "Wir nutzen die Havellandhalle nicht nur im Winter regelmäßig für den Schulsport, auch bei großer Hitze im Sommer können wir jetzt wieder auf die Halle ausweichen", sagt Schulleiterin Cornelia Topp. "Morgen ist an unserer Schule Volleyballtag. Dazu werden wir gleich die Halle nutzen." Zum Inline-Skaten müssten die Scholl-Schüler künftig den modernen Sportplatz an der Duncker-Oberschule nutzen.