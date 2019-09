Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Zum Wahlfrühschoppen haben der Altranfter Brandschutzverein mit Unterstützung der Feuerwehr am Sonntag ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen. "Wir machen das traditionell seit einigen Jahren und sammeln damit Geld für unsere Jugendfeuerwehr ein", sagte Ortswehrführer Marco Lemke.

Das Feuerwehrgerätehaus liegt auf dem Gelände des alten Gutshofes Altranft direkt neben dem Dorfgemeinschaftszentrum. Dort ist auch das Wahllokal. Was liegt also näher zur Wahl zu gehen und hinterher noch einen Umtrunk zu sich zu nehmen. Die Bezeichnung "Frühschoppen" ist nicht ganz richtig, die Einladung galt von 10 bis 17 Uhr. Viele Altranfter nahmen diese Gelegenheit wahr, alle Tische waren besetzt.

"Wir bieten Mittagstisch und Kuchenbasar an", sagte Marco Lemke. "Es wird alles gut angenommen", bestätigte der Ortswehrführer. Die Finanzierung des Feuerwehrnachwuchses ist nicht Aufgabe des Trägers des Brandschutzes, in diesem Fall die Stadt Bad Freienwalde. Deren Ausrüstung, Ausbildung und Ausflüge finanzieren die Feuerwehren selbst in der Regel mithilfe ihrer Vereine, die im Gegensatz zu den Wehren Geld einnehmen dürfen.