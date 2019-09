Thomas Berger

Klosterdorf Patricia und Moritz heißt das neue Teichprinzenpaar, das am Sonnabend offiziell gekrönt wurde. Ihr majestätisches Outfit durften die beiden nach der feierlichen Zeremonie aber alsbald wieder ablegen. Denn zum diesjährigen Klosterdorfer Teichfest, passend zum meteorologischen Ende des Sommers, wollte dieser noch einmal zeigen, was er draufhat. Bei gut 30 Grad fanden Eis und kalte Getränke besonders reißend Absatz. Und so mancher hielt zur willkommenen Abkühlung noch ein paar Minuten länger in der wegen ihrer dicken Mauern wohl temperierten Kirche aus.

Ausstellungsreigen in der Kirche

Dort lockte eine mehrteilige Ausstellung über das Dorf. Bildliche Impressionen von Seniorenveranstaltungen, dem Anwachsen des Wohnparks Kiebitzaue, dem 30-jährigen Bürgermeister-Jubiläum von Lothar Arndt vor einigen Wochen, neuen und sanierten Häusern im Ortskern sowie aus der 140-jährigen Geschichte der Schnitterkaserne, besser bekannt als Langes Haus. Im Vorraum stieß eine stolze Sammlung von Teichfest-Sonderprodukten aus den Vorjahren auf Interesse, ebenso gegenüber der Infostand der Jägerschaft. Und auch Tischler Holger Schmidt zeigte einige beeindruckende Beispiele seiner Arbeiten für die Kirche.

Brigitte Rücker von der Ökolea und weitere Helfer hatten an der Button-Presse tüchtig zu tun, die ebenso wie nebenan das Kinderschminken als Angebot rege genutzt war. Gleichermaßen freuten sich alle Bäckerinnen, wie den Gästen ihr Kuchen mundete – beispielsweise zum "Kufsteinlied" oder noch schwungvoller "Dschingis Khan" von der Hennickendorfer Blasmusik. Später gehörte die Bühne den "Kleinen Teichfröschen". Die Steppkes aus der Kita, wegen des diesmal frühen Schulbeginns ohne wie sonst noch die "Großen", begeisterten mit Mäuse-Polka, mit Käfern, Bienen und Schmetterlingen, die ein paar Blumen umflattern, mit Ballerina-Träumen der Mädchen und einem lautstarken Köche-Tanz der Jungen sowie weiteren Tänzen. Schon die Jüngsten, gerade mal drei, vier Jahre alt, legten sich da mächtig ins Zeug.

Seinen Auftakt hatte das muntere Treiben wie üblich schon am Freitagabend. Wer wollte, der konnte bei der Fortsetzung am Sonnabend auch aus dem Skylift der Rüdersdorfer Feuerwehr den Blick übers Festgelände am Dorfteich schweifen lassen. Im Hauptzelt ging es nicht nur wegen der allgemeinen Temperaturen heiß her – abends drehten erst die Landkätchen, dann zur Krönung die Klosterbrüder zusätzlich am Regler. In den neuen Darbietungen der Stimmungstruppe ging es wahlweise ums Fahrradfahren, Hahn Heini, chinesische Köche und eine (noch nicht) tote Ente, eine Covervariante von Helga Hahnemanns "Wo ist mein Geld bloß geblieben", und die ganz eigene Klosterbrüder-Version eines nicht nach Hause findenden Zechers ("Herzilein"). Da kannte der Jubel des Publikums keine Grenzen.

Vorbildlich waren die Klosterdorfer mit ihrem Fest übrigens in Sachen Plastikmüllminimierung: Bier und Kaltgetränke wurden ebenso in Pfandgläsern ausgeschenkt wie nachmittags der Kaffee in echten Tassen.