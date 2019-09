Ulf Grieger

Golzow, Manschnow, Gorgast (MOZ) Die Gemeindevertretungen von Golzow und Küstriner Vorland haben beschlossen, mit dem Landkreis Verwaltungsvereinbarungen zum Aufstellen von E-Bike-Lade- und Servicestationen abzuschließen. Der Landkreis hatte 2016 eine Initiative zur Ausstattung der Gemeinde gestartet und den Bedarf ermittelt. Die Golzower hatten das Filmmuseum "Kinder von Golzow" als möglichen Standort benannt, den sie nun bestätigt haben. Um diese Ladestation ans Netz zu bringen, muss die Gemeinde einen etwa 35 Meter langen Kabelgraben finanzieren. Die Kosten belaufen sich auf bis zu 1000 Euro. Bürgermeister Frank Schütz bekam Zustimmung für seine Forderung nach einer verschließbaren Station, um Vandalismus vorzubeugen.

In Küstriner Vorland gab es eine Diskussion über den noch von der vorigen Gemeindevertretung festgelegten Standort am Fort Gorgast. Norbert Bialek, Ortsvorsteher von Küstrin-Kietz, plädierte für den von Radtouristen wesentlich mehr frequentierten Oder-Neiße-Radweg. Dies wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht berücksichtigt. Eine Standortänderung hätte das Verfahren insgesamt verzögert, so Amtsdirektor Lothar Ebert. Bürgermeister Werner Finger sprach sich dafür aus, den Standort Küstrin-Kietz im Auge zu behalten. Zumal dort mit dem Bau des Bahnhofsparkplatzes im Zuge des Bahn-Brückenbaues neben 311 Pkw-Stellflächen auch Fahr-radständer errichtet werden.