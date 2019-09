Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Die Gemeindevertreter von Golzow haben beschlossen, einen Fördermittelantrag für die Dachsanierung der Schule "Kinder von Golzow" zu stellen. Das Gebäude wird nächstes Jahr 60 Jahre alt. Im Rahmen des Kommunalinvestitions-fördergesetzes besteht die Möglichkeit, zur Sanierung des alten Beton-Wellasbestdaches 120 000 Euro, eine 90-prozentige Förderung, zu beantragen. Das Asbestdach soll mit beschichteten Stahlblechen gedeckt werden. Bauamtsleiter Axel Kraetzer betonte, dass es sich lediglich um ein Kaltdach handele. Das heißt, die darunter liegende Decke war bereits im Zuge der energetischen Sanierung gedämmt worden. Eine Solaranlage auf dem Dach sei aus Gründen der Förderrichtlinie, die Energieerzeugung ausdrücklich ausschließt, nicht möglich. Bürgermeister Frank Schütz verlas dazu die Stellungnahme des Kreises zur Sicherheit des Schulstandortes, in dem dieser als stabil eingeschätzt wird. Diese Darstellung will der Schulträger auch nutzen, um die Fördermittel im Rahmen des Digitalpaktes und von "Medienfit" zu beantragen. Diese Gelder werden nur an gesicherte Standorte vergeben.