Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Etwa 80 bis 100 Teilnehmer demonstrierten am Sonntagnachmittag in Frankfurt und Slubice für Frieden und atomare Abrüstung, gegen Faschismus, Militarismus und Gewaltherrschaft. Vor dem Frankfurter Rathaus versammelten sie sich mit Fahnen und Transparenten. Auch die Verwaltungsspitze war dabei und hisste gemeinsam die Regenbogenflagge als Zeichen des Friedens – genau 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges "Bei aller Unterschiedlichkeit wissen wir alle: ohne Frieden ist alles nichts", erklärte Oberbürgermeister René Wilke. Anschließend liefen die Teilnehmer über die Brücke in Richtung Fußgängerzone nach Slubice und wieder zurück nach Frankfurt. Ziel war die Friedensglocke. "Die Mitglieder im Friedensnetz bauen mehrheitlich auf Dialog, gewaltfreie Konfliktbearbeitung und Ausgleich. Weg von Gewalt und Krieg, hin zu einer solidarischen Welt", machte Reinhard Schülzke vom Friedensnetz Frankfurt klar, das zu dem Friedensweg aufgerufen hatte. Zu den Mitstreitern gehört auch Franz Jäger, der zum Abschluss die Glocke läuten durfte. Seine Motivation fürs das Mitmachen: "Auf der Welt gibt es wieder mehr Kriege und Gewalt, man sieht es jeden Tag in den Medien. Ich will, dass das aufhört und setze mich für eine friedliche Gesellschaft ein. Ohne Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Waffen."