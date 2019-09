Steffen Göttmann

Haselberg (MOZ) Hunderte Schaulustige trotzten am Sonnabend der brütenden Hitze, um den Umzug zu verfolgen, mit dem das bereits 35. Haselberger Erntefest traditionell eingeläutet wird. "Die Vorbereitungen laufen schon die ganze Woche", verriet Christine Kohllöffel, Vorsitzende des Ortsvereins Haselberg 1375. Der Verein mit seinen 30 Mitgliedern organisierte das Fest in bewährter Weise. 100 Erinnerungsteller ließ der Verein in Polen fertigen. Damit bedankt sich der Verein bei den Teilnehmern des Umzugs und bei den Sponsoren wie Jagdpächtern, die für das Fest das Wildschweingulasch spendiert hatten. "Wir haben für den Teller das gleiche Dekor gewählt wie im vergangenen Jahr", ergänzt die Vereinsvorsitzende. 2018 gab es eine kleine Schale. Sie hofft, dass nach und nach ein Gedeck zusammen kommt, so dass die Teilnehmer länger etwas davon haben.

Die Teilnehmer des Umzugs haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Sie putzten ihre betagten Traktoren auf Hochglanz und schmückten sie mit allem, was ihre Gärten hergaben. "Ich bin der einzige, der seit 35 Jahren immer dabei war und habe schon um 6.30 Uhr angefangen", berichtete Wolfgang Puhlmann, der einen neuen Eurtrac F35II liebevoll geschmückt hatte. Sein Traktor mit Frontlader quoll fast über vor Ernteerzeugnissen. "Mein Garten ist mein Hobby, so dass ich fast alles von dort habe", sagt Wolfgang Puhlmann, nur die Äpfel habe er von seinem Betrieb.

Max Mallasch aus Vevais nahm erstmals mit einem Deutz D 48 teil. "Ich wollte schon letztes Jahr, aber ich habe den Traktor nicht rechtzeitig hinbekommen." Er im rot-weiß-karierten Hemd und Begleiterin Charlize Fabian aus Metzdorf im Dirndl machten eine gute Figur. Mit Lanz-Bulldog und Kremser im Schlepptau war Thomas Sydow mit Familie und Freunden aus Cöthen angereist. Weil die Haselberger Fußballer an diesem Sonnabend nicht spielen, mussten fuhren sie zum zweiten Mal in der Geschichte des Festes mit. Nach dem Umzug fuhren alle aufs Festgelände, wo Tommy Bogadain und Ortsvorsteherin Corina Woite die Teilnehmer begrüßten und einzeln vorstellten.Den Rhythmus gab das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester, das an der Spitze des Umzugs fuhr.