Oliver Voigt

Biesenbrow (MOZ) Der Landkulturverein Biesenbrow lud am Sonnabend traditionell zur Völkerwanderung ein. Auf den Spuren der Heiden von Kummerow ging es auf Schusters Rappen von "Kummerow nach Randemünde" oder korrekter von Biesenbrow nach Angermünde. Der Weg führte über die Breitenteicher Mühle nach Welsow, wo an der Feuerwehr bei Würstchen vom Grill eine erste Rast erfolgte. Nach einer kurzen szenarischen Aufführung aus Ehm Welks "Heiden" durch die Biesenbrower Jugend ging es nach Kerkow, wo ein Kuchenbüfett in der Kirche auf die Teilnehmer wartete. Als Dankeschön spielten die "Heiden" auch noch die Romanszene "Der Trommelklau". Im Gegensatz zu den Vorjahren erfolgte der Einmarsch in Angermünde etwas ruhiger. Denn bedingt durch die große Hitze und die Überschneidung der Wanderung mit dem großen Event am Wolletzsee fiel auch die Teilnehmerzahl auf dem Marktplatz etwas geringer aus.

Am 14. September lädt der Landkulturverein zum Finale des großen Open Air-Dreijahresprojektes von theater 89 ein. Zwölf Stunden "Heiden von Kummerow" von 10 bis 10.