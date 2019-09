Spurt: Mit den Wettkämpfen der Jugendfeuerwehr hat der Amtsfeuerwehrtag in Brunow begonnen. Die Ergebnisse finden Sie in der nächsten Ausgabe. © Foto: Wolfgang Rakitin

Steffen Göttmann

Brunow (MOZ) Um der brütenden Hitze zu entgehen hat der Amtsfeuertag schon am frühen Morgen begonnen. Der Umzug mit Feuerwehrfahrzeugen startete gegen 8.30 Uhr. Die Feuerwehr wollte möglichst früh mit den Wettkämpfen beginnen, da die Sonne unbarmherzig auf den Platz brannte. Zur Freude von Amtsbrandmeister Mario Sarre waren alle Löschgruppen der Amtsfeuerwehr Falkenberg-Höhe angetreten. Sie bildeten ein langen Korso, bereichert von befreundeten Wehren unter anderem aus Sternebeck, Bad Freienwalde, Werneuchen und Hirschfelde. Das Feuerwehrmuseum Liebenwalde reihte sich mit vier Oldtimern, drei Lkw und einem Motorrad, in den Umzug ein.

An den Wettkämpfen in der Disziplin "Löschangriff nass" beteiligten sich acht Mannschaften der Einsatzabteilungen, zwei Teams der 15- bis 18-jährigen Jugendfeuerwehrleute sowie fünf Mannschaften der 10- bis 14-Jährigen. Den ersten Wettkampf lieferten sich die Jugendfeuerwehren Heckelberg und Freudenberg, den die Heckelberger knapp für sich entschieden. "Das Zusammenspiel mit dem Koppeln muss funktionieren und man braucht gute Läufer", erläuterte Maschinist Thomas Alberti das Erfolgsrezept. Die meiste Kraft brauche der, der den Verteiler mit Schläuchen schleppt, um nachher konzentriert die beiden Schläuche mit der Spritze zu koppeln.

In seiner Festrede ließ Holger Horneffer den Werdegang der Brunower Feuerwehr Revue passieren, soweit es Dokumente und Erinnerungen hergeben. 1929 hätten sich in Brunow Handwerker und Bauern zusammengetan, um etwas gegen die Feuergefahr zu unternehmen. Damals habe es nur ein Pferdegespann mit Löschwagen und Handpumpen gegeben. Die Pferde seien zuerst durch einen Traktor und später durch einen Lkw der LPG ersetzt worden. "Erst nach der Wende kam der LO", so Horneffer. Er habe viele Jahre seinen Dienst versehen. Er setzt worden sei er durch ein richtiges Löschfahrzeug, ein W 50 aus Ddannenberg, der aber nur über eine Ausnahmegenehmigung der Feuerwehrunfallkasse in Brunow eingestellt werden durfte. 2015 musste er ausgemustert werden. Nach zwei Jahren mit einen VW-Bus als Zubringer, 2017 ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank.