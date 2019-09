Eva-Martina Weyer

Angermünde (MOZ) Viel Musik und eine laue Sommernacht am Wolletzsee, das war genau nach dem Geschmack von über 5000 Besuchern. Sie waren zum Energie Open Air gekommen, dem Sommerfest der Städtischen Werke Angermünde. Auch die 13-jährigen Emelie Lemke und Nele Müller aus Gartz waren dabei. "Ich bin zum ersten Mal hier und finde die Atmosphäre und das Bühnenbild einfach toll", schwärmte Nele. Die Mädchen waren im Partnerlook. Schwarzer Rock und weißes T-Shirt wiesen sie als Freundinnen aus. Für das rundum-Sorglos-Paket war Emelies Mutter zuständig, die Chauffeur spielte.

Zu Anfang hatte die Technik verrückt gespielt – die Hitze. Sängerin Amanda hingegen bewies am Spätnachmittag Kondition, als sie in schwarzem Jumpsuit und langer Jacke bei 32 Grad in der prallen Sonne stand und das Publikum mit starker Stimme und Hip-Hop unterhielt.

Musik hören, Leute gucken

Ein anderes Kaliber waren The Esprits, die am Vorabend noch in Koblenz ein Konzert hatten. "Wir sind extra für euch 900 Kilometer bis nach Angermünde gefahren", riefen sie und brachten mit ihren Gitarren besten Rock’n’Roll auf die Bühne.

Währenddessen sorgten Angermünder Vereine dafür, dass niemand im Publikum verhungern oder verdursten musste. Handballer, Fußballer, Gewichtheber und die Feuerwehrgesellschaft besserten auf diese Weise ihre Vereinskasse auf. Anika Schulze, Spielerin beim VCA und Trainerin der U18 und U20-Mannschaft, sagte: "Wir wollen hier Aufmerksamkeit für unseren Verein wecken und zeigen, dass es uns gibt. Gerade haben wir hier in den Sommerferien ein tolles Beachcamp 2019 gehabt. In der neuen Saison wollen wir für uns und die Zuschauer guten Volleyball spielen."

Dann Auftritt Nico Santos. Bei ihm ging auch für Saskia Krüger und Stephanie Habermann aus Frankfurt (Oder) ein Wunsch in Erfüllung. Die beiden Frauen sind Kolleginnen und haben schon open air-Erfahrung am Wolletzsee. Sie hatten es sich auf einer Decke im Schatten gemütlich gemacht. Ihr Hotelzimmer in Angermünde war gebucht. "Für uns ist das ein Mädelswochenende. Nur wir zwei zum Quatschen, Leute gucken und Musikhören. So können wir mal aus dem Alltag fliehen und einen schönen Tag genießen. Am Sonnntag nach dem Hotelfrühstück geht es nach Hause. Dann kommt der Montag", erzählten die beiden Bürokauffrauen, genossen die Musik von Nico Santos und den Sonnenuntergang.

Max Giesinger singt mit Kindern

Besonders bejubelt wurde Max Giesinger. Er hatte als Überraschungsgast Lotte dabei, mit der er ein Duett sang. Lotte hat schon vor zwei Jahren am Wolletzsee im Scheinwerferlicht gestanden. Zum Schluss holte Max Giesinger Kinder aus dem Publikum als Chorverstärkung auf die Bühne.

Seit mehr als zehn Jahren zieht es immer Ende August tausende Besucher in das Strandbad Wolletzsee in dieses Konzert. Es gehört zu den größten open-air-Veranstaltungen im Land Brandenburg. Der Angermünder Kulturverein hat wieder mit fürs Gelingen gesorgt. Rund 4000 Eintrittskarten sind im Vorverkauf weggegangen. Leider verursachten Besucher nachts Handgreiflichkeiten mit der Polizei.