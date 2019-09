René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Neben vielen spannenden Einblicken in das Arbeitsleben der Behörde gab es beim Tag der offenen Tür im Hauptzollamt am Sonnabend auch einige Premieren zu erleben. So zeigten sich die Zöllner der Öffentlichkeit zum ersten Mal geschlossen in blauer Uniform. Ein Anblick, an den sich nun auch die Frankfurter bei Kontrollen auf der Oderbrücke gewöhnen müssen.

Ebenfalls zum ersten Mal suchte das THW auf dem Gelände des Zolls neue Helden für die ehrenamtliche Mitarbeit. "Bisher haben wir unser Heldencasting auf unserem Gelände veranstaltet", so Mark Langhammer. "Da das THW und der Zoll sowieso auf einigen Gebieten zusammen arbeiten, hat sich eine Kooperation beim Tag der offenen Tür ebenfalls angeboten", erklärte der Chef des Frankfurter THW.

In jedem Fall konnte das THW vom Besucheransturm profitieren. "Bis kurz nach Mittag haben wir schon 400 Gäste gezählt", freut sich Astrid Pinz, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder). Allerdings wurde den Gästen auch viel geboten. Hundevorführungen, den eigenen Ausweis überprüfen lassen oder auch mal ein Büro durchsuchen. Bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit konnte man das versuchen. Außerdem klärte Martin Ruppmann vom Kosmetikverband über Fälschungen etwa bei Parfüms auf. Sein Tipp: Düfte, die im Ausland auf Märkten angeboten werden, seien meist gefälscht. "Beim Onlinekauf muss man genau schauen, wo man bestellt, im deutschen Geschäft ist man sicher", erklärt er. Die Fälschungen fallen heutzutage nicht mehr wirklich ins Auge. Eine Schwierigkeit, mit der auch die Zöllner zu tun haben. Wie man gleich daneben sieht, gelingt es aber immer wieder, Fälschungen zu finden oder Artenschutzvergehen festzustellen.