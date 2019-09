Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Jungs haben es einfach immer noch drauf", brüllte Ralf Senz aus Eberswalde begeistert, kaum dass Tony Krahl, Georgi Gogow, Fritz Puppel, Manfred Hennig und Klaus Selmke am Freitagabend auf der Bühne im Westendpark die ersten Töne von "Amerika" gespielt hatten. Die gut 1000 Besucher des City-Konzertes waren von Beginn an völlig aus dem Häuschen und feierten die Ostrocker, die fast alle schon im Rentenalter sind, seit 47 Jahren an ihrer Bandgeschichte schreiben, aber nicht die Spur müde wirken oder leiser werden. Neben den City-Überhits "Am Fenster", "Casablanca" oder "Flieg ich durch die Welt" waren auch Lieder aus dem 2017 erschienenen, immer noch aktuellen Album "Das Blut so laut" zu hören. Und sogar während der Titel brandete immer wieder Beifall auf. "Das ist einfach alles handwerklich perfekt gemacht", lobte Ralf Senz, der von City jede Melodie und jeden Text kennen dürfte. "Ich war schon vor der Wende zu Konzerten der Band und werde das immer wieder machen, solange die Musiker noch auftreten", verriet der Fan in einem der wenigen ruhigen Augenblicke.

Als richtigen Fan wolle sie sich eher nicht bezeichnen, gab Elke Panzlaff aus Eberswalde zu. Natürlich kenne sie die Mega-Hymne "Am Fenster" und manchen anderen Titel, der früher häufig im Radio gespielt worden sei. "Aber mich hat mehr die Ostalgie hierher gelockt", sagte sie. Und ließ es sich nicht nehmen, wenigstens im Takt mitzuwippen.

Blick zurück ins Jahr 1988

Auch das siebte Parkfest ist vom 21 Mitglieder zählenden Stadtteilverein Westend organisiert worden, dessen Vorsitzender Danko Jur sich Sekunde der Show entgehen ließ. Er werde nie vergessen, wie er 1988 als 17-Jähriger City, Bryan Adams und Heinz-Rudolf Kunze bei einem gemeinsamen Konzert im Ostteil Berlins erlebt habe. "Im Westteil ist am gleichen Abend Michael Jackson aufgetreten", erinnert sich Danko Jur. Nicht nur deshalb habe er damals die Mauer längst als störend empfunden – und die Ostrocker für ihre Unangepasstheit bewundert. Viel später habe er als ehrenamtlicher Bürgermeister von Marienwerder die Musiker dann näher kennen- und dadurch noch stärker schätzen gelernt. "Sie sind bis heute alle alles andere als abgehoben", urteilte Danko Jur, der froh darüber war, die Band für das Konzert beim siebten Parkfest in Westend gewonnen zu haben.

Torte reicht kaum 20 Minuten

Doch nicht nur City waren ein Publikumsmagnet. Die Fete ist am Sonnabendnachmittag bei brütender Hitze fortgesetzt worden. Schon wegen der mehr als schweißtreibenden Temperaturen dürfte es von Vorteil gewesen sein, dass beim Anschnitt der Parkfest-Torte, an dem Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski beteiligt war, wieder ein riesiger Andrang herrschte. In nicht einmal 20 Minuten war die 60 Zentimeter breite, 80 Zentimeter lange und 13 Zentimeter hohe süße Versuchung restlos verputzt. "Ich hatte extra wieder eine Creme-Torte mit Schokokirschfüllung gebacken, weil die im vorigen Jahr so prima angekommen war", berichtete der Finower Bäckermeister Uwe Tauer, der dafür noch am Sonnabendvormittag in seiner Backstube gestanden hatte.

Während das Publikum jeden Schattenplatz nutzte, legten die 21 Zweit- und Viertklässler aus dem Hort der Kita "Zwergenstube" bei ihrem Musikprogramm mehrere Trinkpausen ein und kehrten erfrischt auf die Bühne zurück. "Wir proben seit Wochen. Für manche der Mädchen ist dies heute der erste öffentliche Auftritt", sagte ihre Erzieherin und Trainerin Nicole Pfeiffer.

Erst am späteren Abend, als die Coverband Abba da capo vor 500 Besuchern für Stimmung sorgte, war das Wetter angenehmer. Die Westender und ihre Gäste feierten in eine laue Nacht hinein.