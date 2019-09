Andrea Linne

Rüdnitz (MOZ) Mehr als 20 Ortschronisten, Kreisarchiv und Interessierte kamen am Sonnabend in Rüdnitz zusammen. Rainer Staude, Ortschronist der Gemeinde, setzte damit eine vor zwei Jahren begonnene Tradition fort. Aus Basdorf, Ruhlsdorf, Biesenthal, Breydin und vielen anderen Orten waren die Heimatforscher angereist. Deren Arbeit ringt Amtsdirektor André Nedlin aus Biesenthal-Barnim, der sich im Wirtshaus "Zum Fröhlichen Gustav" einfand, höchste Anerkennung ab. "Wenn ich sehe, mit welcher Akribie und Ruhe zum Beispiel unsere Frau Poppe ins Amtshaus in Biesenthal kommt und forscht, dann ziehe ich meinen Hut", so der Direktor. Sie leiste wichtige Arbeit.

Gertrud Poppe berichtete von 360 Aktenordnern Biesenthaler Geschichte, die sie gesammelt hat, dazu sehr viele Fotobände. Vom Kreisarchiv war Petra Gerloff gekommen, die in Aussicht stellte, für 2021 ein Treffen anzubieten. Vor allem die Suche nach Nachwuchs machte den meisten Chronisten Sorgen. Die Rüdnitzer konnten durch ihren neuen Heimat- und Landschaftsverein zahlreiche junge Einwohner anlocken, berichtete Staude.