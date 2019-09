Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Der Energiedienstleister E.dis feiert 2019 sein 20-jähriges Bestehen. Deshalb wurde am Sonnabend zum "Tag der offenen Anlage" an den Fürstenwalder Firmensitz in der Langewahler Straße und zum Netzverknüpfungspunkt nach Heinersdorf eingeladen.

Den knapp 70 Besuchern wurde in der Spreestadt eine Technikschau und Wissenswertes geboten. Einiges ließ sich ausprobieren. Sonne3000 war mit zwei Segways dabei, die über den Parkplatz gelenkt werden konnten. Am Stand von Smoothie Bike Berlin wurde auf einem Art Fahrrad-Ergometer strampelnd ein Mixer angetrieben und so ein leckeres Fruchtgetränk erzeugt.

E.dis gehört zu den größten regionalen Energieanbietern in Deutschland und betreibt in Brandenburg sowie Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35 500 Quadratkilometern ein 79 000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Mit 2500 Mitarbeitern, davon 150 Lehrlingen, zählt die E.dis-Gruppe nach eigenen Angaben zu den größten Arbeitgebern in den neuen Bundesländern.