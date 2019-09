Vivienne Schwabe und Susi Voll von der Wasserwacht sorgten auf dem See im Motorboot für Sicherheit. © Foto: René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die dumpfen Klänge der Trommeln sind schon von weitem zu hören. Rhythmisch geben sie vor, wie die Paddel der Drachenbootteams ins Wasser gestochen werden sollen. Das gelingt bei den einen besser und bei anderen – noch besser. Helenesee-Chef Uwe Grack jedenfalls ist zufrieden. 20 Teams haben sich für die siebte Auflage des Rennens angemeldet, darunter viele Firmen.

Die Johanniter-Ritter beispielsweise würden gerne gewinnen, sagt Michael Treptow. In diesem Jahr ist er auf den Managerposten versetzt, weil er verletzt ist. "So muss ich anfeuern", sagt er. Immerhin haben sie mehrmals trainiert. Mit Erfolg – sie gewinnen in diesem Jahr. Für die rund 200 Meter brauchen sie 50 Sekunden. Eine Zeit, mit der auch einige zuvor als Favoriten gehandelte Teams nicht mithalten können.

Für Bianca Karras hat sich dass Event toll entwickelt. Sie selbst ist vom Drachenbootverein Spreeteufel, sitzt im Starterboot und sorgt dafür, dass die Boote gleichauf an der Startlinie stehen. Das allerdings ist wegen des Rückenwindes mitunter eine knifflige Aufgabe. "Wir statten das Rennen seit fünf Jahren aus", sagt sie. "Anfangs kamen viele bunt kostümiert und es war eine Spaßveranstaltung. Mittlerweile ist es richtig Sport geworden."

In der Tat: Kostümiert fährt keiner mehr, vielmehr werden Bündnisse gesucht, die das Boot noch schneller machen. So starteten die Viadragons der Europa-Uni diesmal mit Unterstützung der Gruppe "Frankfurt macht Sport". Für Trommlerin Ulrike Polley kein Problem. "Wir sind offen für alle", sagt sie und lacht. Für ganz vorn hat es dennoch nicht gereicht.

Den Preis für das beste Frauenteam hatte das Team Fame-Aktiv schon am Start sicher. "Wir sind das einzige Frauenteam", sagt Lisa Stolze. In zwei Vorläufen konnte sie gemischte Teams hinter sich lassen. "Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Frauenteams starten würden." Dafür sollte schon in der Anmeldung eine Möglichkeit bestehen, findet sie, dann würden vielleicht noch mehr drauf kommen.

Egal ob Männer- oder Frauenteam – Sicherheit ist für alle wichtig. Deswegen sind neben anderen auch auch Vivienne Schwabe, Susi Voll und Kai Ressin von der Wasserwacht unterwegs. Und zwar motorgetrieben im Rettungsboot. "Wir passen besonders darauf auf, dass keine Schwimmer in die Fahrrinne der Drachenboote kommen", sagt Susi Voll. Schließlich war bei 33 Grad auch der Strand sehr gut gefüllt.

Davon unbeeindruckt schaut Max Göhring auf ein halbes Dutzend Monitore. Hoch technisiert wird die Zieleinfahrt aufgenommen. Und bei einigen Läufen wird auch das Zielfoto begutachtet. "Das ist die gleiche Technik wie bei Leichtathletik-Wettkämpfen", erklärt er. Allein im letzten Lauf entscheiden drei Zehntelsekunden über den Tagessieg.