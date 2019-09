Der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Brandenburg ist eine Würdigung für die sportlichen Erfolge der Brandenburger Kanuten. Oberbürgermeister Steffen Scheller hatte die WM- Teilnehmer zu einem Empfang in die Johanniskirche eingeladen. © Foto: geh

Erhard Herrmann

Brandenburg Die Regattastrecke auf dem Brandenburger Beetzsee feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Zu den Höhepunkten der Jubiläumssaison zählen die 98. Deutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport. Rund 1.100 Sportler aus 112 Vereinen aus ganz Deutschland haben sich angemeldet. Darunter viele Athleten, die bei den Weltmeisterschaften im ungarischen Szeged und der Junioren WM im rumänischen Pitesti dabei waren.

Wie immer gehörten bei beiden Veranstaltungen Brandenburgs Kanuten zu den erfolgreichsten Medaillensammlern. Aus diesem Grund hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller die WM-Teilnehmer in der vergangenen Woche zu einem Empfang in die Johanniskirche eingeladen. Für ihre besonderen sportlichen Leistungen wurden sie mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt geehrt. "Sie sind nicht nur erfolgreiche Sportler, sondern auch Vorbilder", lobten der Oberbürgermeister und Britta Ernst, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport.

In Szeged waren 13 Paddler des KC Potsdam am Start. Mit vier Mal Gold, drei Mal Silber und einmal Bronze sorgten sie für eine positive Bilanz. Der deutsche Kajak-Vierer der Männer mit Ronald Rauhe und Max Lemke gewann zum dritten Mal in Folge Gold.

Für Rekordweltmeister Rauhe war es der insgesamt 16. WM-Titel. Zweimal Gold über 500 und 5000 Meter- für Kanu Legende Sebastian Brendel wird Szeged dennoch nicht unbedingt in guter Erinnerung bleiben. Nach einem Paddelbruch vor acht Jahren und den Verlust einer sicher geglaubten Medaille ging er auf seiner Paradestrecke über 1.000 Meter auch diesmal leer aus.

Besser machte es Felix Frank, der gemeinsam mit seinen Mitpaddlern im K4 /1000 Meter über die Goldmedaille gewann. Tabea Medert und Jan Vandrey wurden nur knapp geschlagen und freuten sich über Silber. Bronze wurde Martin Hiller im K2 über 500 Meter überreicht.

Erfolgreich waren auch der Nachwuchs bei den U23-/ und Junioren-Weltmeisterschaften. 6x Gold, 3x Silber und 4x Bronze, so die Bilanz. Fünf Medaillen gewannen die Brandenburger Wassersportler, darunter ein WM-Titel für Elias Kurth aus Kirchmöser.

Nicht nur die Sportler schätzen die Regattastrecke und das Team um Uwe Philipp: "Das alles ist nur möglich, da es solche Sportstätten wie die Regattastrecke hier am Beetzsee gibt. Stadt, Kommune, Land und natürlich die Organisatoren und Mitarbeitern gebührt dafür ein besonderer Dank", resümierte Jens Perlwitz, Vizepräsident des Deutsche Kanu-Verbands. (GEH)