Alexandra Gebhardt

Brandenburg. (MOZ) Am Samstag, 7. September, lädt das Quartiersmanagement Hohenstücken zu einem Fest für die ganze Familie. Ab 14 Uhr wird rund um das Bürgerhaus Hohenstücken und auf dem Marktplatz in der Walther-Ausländer-Str. 1 das 17. Stadtteilfest in Verbindung mit dem 12. Geburtstag des Bürgerhauses gefeiert. Zahlreiche Attraktionen warten auf die Besucher, wie z.B. ein Auto-Überschlagssimulator, Bullriding, Kletterturm, Segwayparcour, 20-m-Rutsche, Bastel- und Kinderschminkstände, ein Clown und vieles mehr. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik sorgt für Unterhaltung vor dem Bürgerhaus. Im Bürgergarten des Bürgerhauses stellen Vereine und Institutionen zudem ihre Arbeit vor oder nehmen am Bühnenprogramm teil. Das Fest endet um 21 Uhr mit einem Feuerwerk.