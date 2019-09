Brian Kehnscherper

Fehrbellin (MOZ) Bis alle 21 Stimmbezirke ausgezählt waren, blieb es spannend. Denn der Stimmanteil für Perschall schwankte immer zwischen etwas über und etwas unter 49 Prozent. Als nur noch zwei Stimmbezirke fehlten, sah es danach aus, als würde Perschall knapp nicht die nötige Mehrheit erreichen. Gegen 19.45 Dann das vorläufige Ergebnis: 50,8 Prozent.

Weil mehr als die Hälfte (55,7 Prozent) der 7 776 Stimmberechtigten an die Urne getreten war, war auch klar, dass Perschall das benötigte Quorum in Höhe von 15 Prozent aller Wahlberechtigten erfüllen würde, und somit keine Neuwahlen erforderlich werden. Nachdem alle Stimmen ausgezählt waren, stand das Telefon von Perschall nicht mehr still. Eine Stunde lang musste er Glückwünsche entgegennehmen. "Ich bin extrem überrascht, weil ich mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung im ersten Wahlgang nicht gerechnet habe. Ich bin überwältigt", sagte Perschall, als das vorläufige Ergebnis feststand. Am Tag vor der Wahl sei er noch auf Dorffesten in Brunne, Protzen und Manker gewesen. Am Sonntagvormittag hatte er auf dem Fußballplatz für die Altherren des SV 90 Fehrbellin gestanden. Den Ausgang der Wahl verfolgte er mit Familie und freunden im Lokschuppen im ehemaligen Bahnhof, wo er am Abend auch feierte.

Der 42-Jährige Vater einer Tochter arbeitet bisher in leitender Funktion bei einer großen Versicherungsgesellschaft. Ende November wird er nun Bürgermeisterin Ute Behnicke beerben. "Ich muss jetzt erst einmal klären, wie die weiteren formellen Schritte sind. Wenn es möglich ist, möchte ich für einen reibungslosen Übergang das Gespräch mit Frau Behnicke suchen", so Perschall. Sein Arbeitgeber sei bereits darüber informiert, dass er seinen Job Ende November an den Nagel hängt.

Perschall holte vor allem in der Fehrbelliner Kernstadt große Mehrheiten. In einigen Stimmbezirken wie der Fehrbelliner Oberschule sowie der Grundschule holte er sogar weit über 60 Prozent. Sven Bellin hatte in einzelnen Ortsteilen wie Betzin und Dechtow die Nase vorn. Im größten Fehrbelliner Ortsteil Wustrau-Altfriesack errang jedoch wiederum Perschall deutliche Mehrheiten. Bellin wurde am Ende mit 29,6 Prozent der stimmen Zweiter. Für einen Kommentar zum Wahlergebnis war er am Sonntagabend nicht zu erreichen.

Am schlechtesten schnitt der Linkenkandidat Mathias Trypke mit 19,5 Prozent ab. "Dafür, dass ich keine politische Erfahrung habe, bin ich zufrieden. Ich bin allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben sehr dankbar", kommentierte er den Ausgang der Wahl. In Richtung seiner Mitbewerber sagte er: "Es war eine angenehme und sportliche Runde."