Carola Voigt

Glienicke (MOZ) Die gefühlten 40 Grad auf dem extrem sandigen Kunstrasenteppich in Glienicke hinterließen schon beim Aufwärmen klebrige Anhängsel am Schuhwerk der Spieler. "Diese Platzverhältnisse sind ohnehin schon eine Zumutung – bei der Sommerhitze eine extrem hohe Anforderung an Material und Spieler," haderte Co-Trainer Uwe Zenk.

Generell verlief das Spiel zwischen den Strafräumen. Mit viel Laufaufwand und Engagement neutralisierten sich beide Teams. Das neue Mittelfelddreieck Bjarne Zenk/Michal Adamczak/Marcin Wawrzyniak hatte im Einklang mit der eigenen Abwehrreihe sowohl BSC-Spielmacher Ümit Ejder als auch Stürmer-Recke Justin Hippe weitestgehend im Griff. Der unermüdliche A-Junior Markus Heise leitete nach Balleroberung einen guten FCS-Angriff. Über Philipp Ulrich kam der Ball zu Michal Studzinski, dessen Schuss zum Eckball abgefälscht wurde (9.). Auf der Gegenseite lupfte Ejder den Ball über den herauseilenden Schwedter Keeper Bartosz Klonowski aber neben das Gehäuse (16.). Dann dribbelte Adamczak in hohem Tempo auf den gegnerischen Torwart Nikola Siljanoski zu, legte uneigennützig den Ball quer zu Ulrich, der unbedrängt aus fünf Metern einnetzte – 1:0 (18.). Im wesentlichen gut aus dem Spiel genommen, nahm Justin Hippe aber später doch eine mustergültige Diagonal-Flanke von Mike Ryberg mit der Brust mit und legte den Ball direkt zum 1:1 ins lange Eck (36.).

Verletzungsbedingt blieb Nico Hubich in der FCS-Kabine. Zenk ging wieder nach rechts, der eingewechselte Benjamin Lemke auf die defensive "Sechs". Nachdem ein Torschuss von Ejder neben dem Schwedter Gehäuse landete (53.), hatte Studzinski nach Doppelpass mit Manuel Fuchs eine klare Torchance, doch sein Schuss hielt Keeper Siljanoski sicher (54.). Ulrichs Eckball landete an der Hand eines BSC-Spielers im Strafraum, doch hier blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus (56.). In der 63. Minute gab Dmytro Donos (Dima genannt) sein Debüt im FCS-Trikot. Sein überhasteter Torschuss landete in den Armen des BCS-Keeper (87.). Florian Venz spielte im Gegenzug quer in den Rücken der Viererkette. Der einlaufende Ejder schoss unhaltbar zum 2:1-Endstand ein (88.).

Schwedt: Bartosz Klonowski – Stephan Lieramnn, Radoslaw Stasiak, Michal Adamczak, Bjarne Zenk, Marcin Wawrzyniak, Manuel Fuchs (73. Patrick Büchner), Markus Heise, Nico Hubich (46. Benjamin Lemke), Michal Studzinski (63. Dmytro Donos), Philipp Ulrich