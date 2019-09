Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Sirenen in Neuruppin schlugen am Montagmorgen gleich zweimal hintereinander Alarm. Es handelte sich aber um einen Einsatz für die Brandbekämpfer: 25 Feuerwehrleute in elf Fahrzeugen mussten nach Seehof ausrücken. Dort stand ein zehn mal sechs Meter großer Schuppen in Flammen. Wie die Einsatzleitung im Nachgang bestätigte, ist das Gebäude komplett niedergebrannt. Es konnte aber verhindert werden, dass die Flammen auf einen angrenzenden Schuppen und ein Grundstück, auf dem ein Wohnwagen steht, übergriff. Die Feuerwehrleute aus der Hauptwache und der Wache Süd-Ost waren an dem Einsatz beteiligt.