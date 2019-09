Wilfried Hohmann

Müllrose Die Handballerinen der HSG- Schlaubetal-Odervorland haben überraschend die 1. Runde im Landes-Pokal-Wettbewerb gemeistert und dabei sowohl gegen den Elsterwerdaer SV 94 (4.) als auch den SV Chemie Guben (2.) des Vorjahres in der Verbandsliga Süd gewonnen.

Im ersten Spiel dieses Dreierturniers trafen die HSG-Frauen auf den Tabellenvierten der Verbandsliga Süd aus Elsterwerda. Hier wollten die Gastgeberinnen ihre in der Vorbereitung gezeigten guten Ansätze umsetzen und ihren Fans bei brütender Mittagshitze ein spannendes Spiel liefern. Das gelang ihnen in den ersten 20 Minuten nur bedingt. Der Mannschaft war die Nervosität in diesem ersten Pflichtspiel der Saison anzumerken. Zwar versuchte man schnell zu spielen, die Deckung des Gegners auseinander zu ziehen und dann die freien Räume zu Treffern zu nutzen. Aber irgendwie gelang das nicht im angestrebten Maße. Entweder stimmten die Laufwege noch nicht richtig, kamen die Anspiele nicht präzise genug, oder es fehlte die letzte Konzentration beim Torwurf. Das traf dann auch auf die Deckungsarbeit zu, wo insgesamt die Beweglichkeit und Abstimmung noch fehlten. So kamen die ESV-Frauen oft zu einfachen Treffern und führten zur Halbzeit mit 8:6.

Ganz anders in der zweiten Halbzeit. Mit zunehmender Spielzeit legten die Gastgeberinnen ihre Nervosität ab. Die Mannschaft wirkte zunehmend sicherer, konsequenter sowohl in der Deckung als auch im Angriff. Nachdem der ESV zwischenzeitlich sogar auf vier Tore davongezogen war, kämpften sich die Gastgeberinnen Tor um Tor heran und erzielten in der 36. Minute durch Luisa Lehmann das 14:14. In dieser Phase wirkten die Gäste auch physisch platt, so dass Caroline Hallert und Jasmin Henkelmann auf den 16:14-Endstand erhöhten und somit den Finaleinzug ermöglichten.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Marianne Schulz, Melanie Dahms – Sina-Sophie Schübler, Caroline Hallert 4, Viktoria Lampe, Lysianne Kersten, Jasmin Henkelmann 4, Luisa Lehmann 5, Sarah Regen 2, Jenny Hale, Nora Reinhardt 1/1

Nachdem der Vizemeister aus Guben sein Spiel gegen den Elsterwerdaer SV mit 21:19 für sich entscheiden konnte, kam es im abschließenden dritten Turnierspiel zum Finale um den Einzug in die nächste Runde. Das war dann am Ende keineswegs so spannend, wie die vorangegangenen beiden Spiele. Der eigentlich als Favorit in dieses Turnier gegangene SV Chemie wurde dieser Rolle nur in den ersten 13 Minuten bis zum Stand von 6:6 gerecht. Die taktische Marschroute, die gefährlichste Rückraumschützin der Gäste Katja Strätz durch eine Manndeckung weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen, zeigte genauso Wirkung wie der Umstand, dass die Deckung der HSG-Frauen sehr sicher stand und sich Torfrau Marianne Schulz zunehmend steigerte. Dazu zeigte man sich bei den Torwürfen wesentlich entschlossener als im ersten Spiel. In der Folge ließ man in den verbleibenden 17 Minuten bis zur Pause keinen Gegentreffer mehr zu, erzielte aber auch nur fünf Treffer zum Pausenstand von 11:6.

Nur noch Einzelaktionen

Dennoch war der Widerstand der Chemikerinnen durch diesen Vorsprung der HSG gebrochen. Bis auf einige Einzelaktionen gelang ihnen nicht allzu viel. Die HSG gewann 24:17 (11:6).

HSG-Coach Tobias Hallert: "Der Gewinn dieses Turniers ist als ein Erfolg der gesamten Mannschaft zu sehen. Dennoch werden wir das Ganze nicht überbewerten. Denn es gibt gerade im Deckungsverhalten, aber auch bei der Toreffektivität, noch eine Menge zu verbessern. Aber wir sind auf einem guten Weg, was die Mannschaft dann auch beim Punktspielstart nächsten Samstag gegen den HC Spreewald unter Beweis stellen möchte."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Marianne Schulz, Melanie Dahms – Sina-Sophie Schübler 1, Caroline Hallert 7, Viktoria Lampe, Lysianne Kersten, Jasmin Henkelmann 4, Luisa Lehmann 8, Sarah Regen 1, Jenny Hale 1, Nora Reinhardt 2