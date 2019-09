Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat sein Punktspiel beim Aufsteiger und neuen Tabellenführer RSV Eintracht 1:5 (1:2) verloren. Die Gäste waren durch ein Eigentor von Alexander Möhöl in der 17. Minute in Führung gegangen, hatten sich jedoch danach von der physisch und spielerisch starken Vorstellung des Gastgebers beeindrucken lassen. "In den ersten 20 Minuten hat sich die Mannschaft an die taktischen Vorgaben gehalten und ging mit ihrer zweiten Möglichkeit in Führung. Damit war wohl etwas die Spannung weg, dazu musste ich den zweikampfstarken Sven Naumann wegen einer Oberschenkelzerrung auswechseln", erklärt der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt.

Zur Pause noch alles offen

Umgehend nach der Auswechslung glichen die Gastgeber durch Levi Böttcher aus, der nach einem hochgeschlagenen Freistoß per Kopf zur Stelle war. Acht Minuten später die RSV-Führung, als nach einer Kombination im Mittelfeld Julian Rauch frei zum Schuss kam.

Dennoch war für die Gäste mit dem 1:2-Pausenstand noch alles offen. Doch anstatt des Ausgleiches erhöhte Rauch drei Minuten nach Wiederanpfiff nach einer Flanke auf 3:1, zwei Minuten später traf Dima Ronis zum 4:1. Dazu gab es nach einer Stunde die Rote Karte für Ibrahim Ngum, der als letzter Feldspieler einen RSV-Akteur am Torschuss gehindert hatte. "Damit wolllte er seinen Fehler korrigieren, als ihm ein Fehlabspiel unterlaufen war", sagt Schmidt.

Zwar besaßen in Unterzahl Christian Siemund, Georges Florent Mooh Djike und Alexander Mauch Torchancen, doch den Eisenhüttenstädtern war das Abschluss-Glück nicht hold. So startete der RSV drei gefährliche Konter, von denen einer durch Ronis zum 5:1 führte (88.). "Angesichts der Spielanteile und des Ballbesitzes ist der Sieg verdient. Der RSV war im Mittelfeld oft in Überzahl, wir haben unsere Taktik leider nur 20 Minuten durchgehalten. Dazu hatte ich auf der Bank dieses Mal zu wenig Alternativen", resümiert Schmidt.

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Johann Krüger, David Steinbeiß, Christian Siemund, Tony Wernicke – Sven Naumann (19. Ibrahim Ngum), Hermann Wamba Tsafack, Hoang Sa Nguyen Ngoc, Christoph Krüger – Alexander Mauch, Georges Florent Mooh Djike

Schiedsrichter: Christoph Bäck (Zahna) – Zuschauer: 50