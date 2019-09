Holger Rudolph

Brunne "Toll, so viele waren wir noch nie", lobte ein älterer Mann, der am Sonnabend mit seinem bunt geschmückten Traktor am Umzug durch Brunne teilnahm.

Dass diesmal 25 Trecker und mehrere Familien mit ihren ebenso bunt ausstaffierten Fahrrädern dabei waren, lag daran, dass es nicht nur wie üblich das Erntefest zu begehen galt. Brunne wurde 725 Jahre alt. Dieser Anlass musste natürlich in würdiger Form begangen werden.

Nach Auftritten des Alt Ruppiner Möhringchors und der Kindertanzgruppen des SV 90 Fehrbellin trat am späteren Nachmittag auch "Der singende Polizist" auf. Im Anschluss daran demonstrierten die Feuerwehren aus Betzin, Brunne und Lentzke, die einen Löschzug bilden, bei mehreren Übungen ihr Können.

Am Abend gab es zur Freude der Zuschauer eine Artistik- und Feuershow. Zwischendurch sorgte DJ Wolfgang Freese mit seinen flotten Sprüchen und dem richtigen Gespür dafür, was die Leute hören wollten, für gute Stimmung. Auch Hüpfburg und Kinderschminken gehörten zum Programm. Nach und nach trafen einige hundert Gäste ein. Wer großen Hunger mitbrachte und nicht zu den überzeugten Vegetariern oder Veganern zählt, konnte sich eine satte Scheibe Fleisch vom gegrillten Schwein abschneiden lassen, das seine Runden am Spieß drehte.

Natürlich gab es auch reichlich Informationen zur Geschichte des Ortes im Rhinluch, der mit seinen 330 Einwohnern inzwischen ein Teil der Gemeinde Fehrbellin ist.