Holger Rudolph

Neuruppin Bei einem Tag der Berufsfeuerwehr konnten 25 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren am Sonnabend erleben, was es bedeutet, ständig in Bereitschaft leben zu müssen. Erstmals veranstaltete die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr in Neuruppin mit ihrer Jugendwehr einen solchen Tag.

Teamgeist gestärkt

Jugendwart Patrick Flöter erläuterte den Hintergrund der speziellen Übung: "Es geht uns darum zu zeigen, wie es ist, wenn ein Berufsfeuerwehrmann oder eine Berufsfeuerwehrfrau über viele Stunden in der Wache und in Bereitschaft ist." Wirklich zur Ruhe könne dabei niemand kommen. Außerdem gehe es darum, den Nachwuchs-Wehrleuten Abläufe zu erklären, ergänzte der stellvertretende Zugführer André Lehmann. Mit der gemeinsamen Arbeit über einen ganzen Tag hinweg könnten die Mädchen und Jungen auch Eigenschaften wie Zusammengehörigkeitsgefühl und Teamgeist stärken.

Simulierter Autounfall

Der Arbeitstag begann für die künftigen Brandbekämpfer mit einem Einsatz am frühen Vormittag. Nachdem es Alarm gegeben hatte, mussten sie rasch aber ohne Hast zu den Mannschaftswagen laufen. Ziel war der Hangar 312 auf dem früheren Flugplatz. Wo im Normalfall Veranstaltungen stattfinden, wurde ein Autounfall simuliert. Dem Fahrer war zwar körperlich nichts passiert. Doch er wirkte verwirrt. Eine der Aufgaben war es, ihn zu beruhigen. Außerdem hatten die Kinder ausgelaufene Flüssigkeiten mit Bindemitteln aufzunehmen. Gegen Mittag mussten die Kids erneut ausrücken.

Simulierter Fehlalarm

Das Brandmeldesystem des Sportcenters an der Trenckmannstraße hatte Alarm geschlagen. Doch vor Ort gab es nichts zu löschen. Solche Blinden Alarme erleben die Wehrleute tatsächlich nicht selten. Allerdings sind im Realfall andere Unternehmen als das Sportcenter betroffen.

Ziellos auf dem Flugplatz

Im Laufe des Nachmittags galt es, einem simulierten Ödlandbrand auf dem Flugplatz den Garaus zu machen. Die Kinder hatten dabei alle nötigen Schritte nachzustellen, auch wenn es eigentlich gar nichts zu löschen gab. Am Abend wurden der Feuerwehrnachwuchs dann erneut zum Hangar 312 gerufen, wo es bei einer angenommenen Veranstaltung aus noch nicht geklärter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Dabei waren mehrere Personen, hier schauspielernde Helfer, wegen einer möglichen Rauchvergiftung zu behandeln. Nach anderen Betroffenen musste gesucht werden. Sie hatten die Halle in benebeltem Zustand verlassen und irrten ziellos über den früheren Flugplatz.

Schließlich analysierten Flöter und sein Stellvertreter Daniel Maaß spätabends alle Abläufe. Dabei konnten sie feststellen, dass sich die jungen Wehrleute sehr gut geschlagen haben. Tatsächlich mit zum Einsatz dürfen sie trotzdem auch weiterhin nicht. Doch die Teamfähigkeit sei sehr hoch, lobten Flöter und Maaß erfreut. Zwischendurch wurde den Jugendlichen am Nachmittag die Möglichkeit geboten, Feuerwehrfahrzeuge anzuschauen, wie sie im Ausland zum Einsatz kommen. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war den ganzen Tag lang vor Ort. Die Leute vom THW unterstützten mehrere Einsatzübungen mit Technik und Statisten.

Es wird nach Einschätzung der Jugendwehrführung in den kommenden Jahren weitere Berufswehrtage geben. Dass dieser erste seiner Art gelang, sei auch an den vielen Unterstützern zu verdanken.