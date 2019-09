Holger Rudolph

Netzeband Netzeband. Hunderte Besucher zog es am Sonnabend zur neunten Ausgabe des Natur- und Kunstmarktes in Netzeband. Jeweils zum Ende der Spielzeit veranstaltet der Theatersommer Netzeband den Markt nahe der Kulturkirche.

Robert Vogel, der das Ereignis gemeinsam mit Katrin Nordwig organisiert hatte, freute sich über das große Interesse der Standbetreiber. Waren es im Vorjahr noch 22 Stände, so konnte das Publikum diesmal bei 30 Händlern die Angebote in Augenschein nehmen, befühlen, begreifen, manchmal auch probieren. Denn es wurden auch etliche Lebensmittel offeriert, darunter Marmeladen und sortenreine Honige. Fast alle Anbieter seien in der Region zu Hause, versicherte Vogel. So sei der Markt auch eine kleine Regionalmesse.

Praktisch aus der Nachbarschaft kommt Nadine Diestelberger-Parschat, die in Rägelin zu Hause ist. Bei ihr gab es unter anderem Tee- und Windlichter sowie kleine Glocken zu kaufen. Vielfach orientiert sich die Künstlerin an der Vielfalt der Natur, wenn sie sich Blätter oder Blüten zum Vorbild für ihre Kreationen nimmt. Schon zum vierten Mal war sie am Sonnabend auf dem Markt vertreten. Edel sahen die Tabakpfeifen aus Holz aus, welche Manfred Hortig aus Neuruppin an seinem Stand gemeinsam mit seiner Ehefrau Angelika anbot. Als er ins Rentenalter gekommen sei, wollte er sich mal eine schöne Pfeife leisten, erzählte er. Doch er sei mit dem erworbenen Exemplar nicht so ganz zufrieden gewesen. Also habe er schließlich selbst versucht, eine Pfeife zu bauen. Inzwischen hat er dabei eine gewisse Routine entwickelt, auch wenn die Pfeifen alle unterschiedlich aussehen und mit viel Fantasie gestaltet sind. Als Grundlage dient Hortig meist das interessant gemaserte und leichte Bruyère-Holz. Daraus fertige er mit Bohrmaschine, Schleifteller und Handsäge die spätere Pfeife. "Alles reine Handarbeit", versichert er. Acht bis zwölf Stunden dauere das pro Exemplar.

Zur Jubiläumsausgabe, dem zehnten Markt nächstes Jahr, will sich Vogel noch etwas Besonderes einfallen lassen. Ideen hat er schon, doch noch wird nichts verraten.