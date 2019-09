Tilman Trebs

Glienicke (MOZ) In einer Tiefgarage am Glienicker Sonnenblumenweg sind am Wochenende volksverhetzende Graffiti entdeckt worden. Die Polizei veranlasste die Beseitigung der Schmierereien.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag berichtete, hätten die Schmierereien antisemitischen Inhalt gehabt. Entsprechende Ermittlungen seien eingeleitet worden. Die Graffiti sollen zwischen Donnerstag und Sonnabend aufgebracht worden sein.